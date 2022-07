Slovenskí hasiči dorazili do Slovinska, budú pomáhať pri požiaroch

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenskí hasiči, ktorí majú pomáhať so zvládaním požiarov v Slovinsku, dorazili do oblasti Kras. V krajine horí už piaty deň. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



Pri rozsiahlych požiaroch zasahuje viac ako tisíc hasičov z rôznych regiónov, vojaci, vrtuľníky a lietadlá. "Slovenskí hasiči sú po osemhodinovej ceste okamžite schopní pomôcť, vrtuľník UH 60M Black Hawk s modulom leteckého hasenia z 51. krídla Prešov už zasahuje," priblížilo komunikačné oddelenie. Situácia na mieste je podľa hasičov vážna. Silné zadymenie ich sprevádzalo desiatky kilometrov pred cieľom.



Slovenskí hasiči sa momentálne presúvajú na miesto nasadenia, kde budú spolu so slovinskými kolegami bojovať proti požiaru, uviedlo komunikačné oddelenie.



Príslušníci slovenských ozbrojených síl a HaZZ budú v Slovinsku pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné. Ich vyslanie odsúhlasila vo štvrtok vláda.