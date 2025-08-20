< sekcia Slovensko
Slovenskí hasiči dorazili do Španielska, kde majú pomáhať s požiarmi
V stredu na brífingu bolo určené miesto nasadenia v blízkosti mesta Hervás.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenskí hasiči v utorok (19. 8.) večer prileteli do Španielska, kde majú pomáhať s hasením požiarov. Pre zlé poveternostné podmienky zatiaľ zostávajú na základni. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V stredu na brífingu bolo určené miesto nasadenia v blízkosti mesta Hervás. Pre zlú viditeľnosť však zatiaľ nasadenie neprebieha a hasiči zostávajú na základni, pripravení na okamžitý výjazd,“ ozrejmilo HaZZ.
„V stredu na brífingu bolo určené miesto nasadenia v blízkosti mesta Hervás. Pre zlú viditeľnosť však zatiaľ nasadenie neprebieha a hasiči zostávajú na základni, pripravení na okamžitý výjazd,“ ozrejmilo HaZZ.