Streda 20. august 2025
Slovenskí hasiči dorazili do Španielska, kde majú pomáhať s požiarmi

Žena s hadicou sa snaží uhasiť požiar počas lesného požiaru v Santa Baia De Montes, severozápadné Španielsko, štvrtok, 14. augusta 2025. Foto: TASR/AP

V stredu na brífingu bolo určené miesto nasadenia v blízkosti mesta Hervás.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenskí hasiči v utorok (19. 8.) večer prileteli do Španielska, kde majú pomáhať s hasením požiarov. Pre zlé poveternostné podmienky zatiaľ zostávajú na základni. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

V stredu na brífingu bolo určené miesto nasadenia v blízkosti mesta Hervás. Pre zlú viditeľnosť však zatiaľ nasadenie neprebieha a hasiči zostávajú na základni, pripravení na okamžitý výjazd,“ ozrejmilo HaZZ.
