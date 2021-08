Slovenskí hasiči od utorkového rána pomáhajú hasiť požiare v Grécku

Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovenskí hasiči od utorkového rána pomáhajú pri hasení požiarov v Grécku. Ako TASR informovala Marta Fabiánová z kancelárie ministra vnútra SR, na ceste do Grécka zdolali viac ako 1600 kilometrov.



Ich cesta viedla cez susedné Maďarsko do Srbska, kde prenocovali v meste Nis. V pondelok (9. 8.) pokračovali cez Macedónsko do Grécka a neskôr trajektom na ostrov Evia. "Práve cesta trajektom bola pre nich výzvou, ktorú však zvládli bez problémov. Rozdelili sa na dve skupiny a hasičskú techniku prepravili na ostrov počas dvoch plavieb," uviedol rezort vnútra s tým, že posledná skupina dorazila na miesto v utorok v skorých ranných hodinách.



Od akceptácie pomoci Grécku do príchodu prvých hasičov na vytýčene miesto neuplynulo ani 55 hodín. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) poďakoval za ústretovosť všetkých úradov, vďaka ktorým bol zabezpečený ľahký prechod všetkých hraníc a tiež za pohostinnosť srbských kolegov, u ktorých prenocovali.