Slovenskí hasiči odišli v pondelok na pomoc do Českého Švajčiarska
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenský tím hasičov odišiel v pondelok na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Českej republike, kde je rozsiahly lesný požiar. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Ozbrojené sily SR vyslali na pomoc dva vojenské vrtuľníky Black Hawk.
Požiar v českom národnom parku vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. „Oheň sa rozšíril do ťažko dostupného terénu, čo výrazne komplikuje jeho likvidáciu,“ tvrdí HaZZ.
„Posádky našich vojenských vrtuľníkov sa zapojili do leteckého hasenia v náročnom teréne a podporujú záchranné zložky v boji s ohňom,“ priblížili Ozbrojené sily SR na sociálnej sieti.
Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu zloženého z členov GFFF-V, ktorí sa zapoja do leteckého hasenia požiaru.
