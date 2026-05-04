Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
< sekcia Slovensko

Slovenskí hasiči odišli v pondelok na pomoc do Českého Švajčiarska

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - HaZZ

Požiar v českom národnom parku vznikol v dôsledku dlhodobého sucha.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenský tím hasičov odišiel v pondelok na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Českej republike, kde je rozsiahly lesný požiar. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Ozbrojené sily SR vyslali na pomoc dva vojenské vrtuľníky Black Hawk.

Požiar v českom národnom parku vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. „Oheň sa rozšíril do ťažko dostupného terénu, čo výrazne komplikuje jeho likvidáciu,“ tvrdí HaZZ.

Posádky našich vojenských vrtuľníkov sa zapojili do leteckého hasenia v náročnom teréne a podporujú záchranné zložky v boji s ohňom,“ priblížili Ozbrojené sily SR na sociálnej sieti.

Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu zloženého z členov GFFF-V, ktorí sa zapoja do leteckého hasenia požiaru.
.

Neprehliadnite

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele