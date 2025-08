Slovenskí hasiči sa vracajú z Bulharska,požiar sa podarilo zlikvidovať

Sofia 2. augusta (TASR) - Slovenskí hasiči v sobotu ukončili svoje niekoľko dní trvajúce pôsobenie v Bulharsku, kde sa podieľali na hasení rozsiahleho lesného požiaru. Na rannom brífingu bola oficiálne potvrdená likvidácia požiaru a hasiči zo Slovenska sa preto vracajú späť domov. V príspevku na Facebooku o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR.



Slovensko vyslalo ešte v nedeľu do Bulharska na pomoc s hasením požiarov vrtuľník Black Hawk, informoval vtedy slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Do Bulharska zo SR odleteli dvaja piloti, dvaja mechanici a dvaja hasiči z modulu leteckého hasenia.



„Slovenský tím v spolupráci s českými kolegami pôsobil počas včerajšieho dňa vo veliacom štábe, kde sa aktívne podieľal na leteckej koordinácii a navádzaní pri hasení rozsiahleho požiaru. Ich úloha bola kľúčová najmä pri efektívnom riadení leteckých zásahov, ktoré výrazne prispeli k zvládnutiu celej situácie,“ uviedol HaZZ SR.



Hasiči celkovo uskutočnili 151 zhodov a spotrebovali približne 462.000 litrov vody. Do hasenia sa zapojili aj posádky z Česka a Maďarska. Neskôr sa pridali vrtuľníky z Francúzska, Rumunska a Švédska.



HaZZ dodal, že služby prevádzkovateľa leteckej techniky sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie, a to prostredníctvom grantu rescEU Transition 2025.