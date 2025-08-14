< sekcia Slovensko
Slovenskí hasiči stále bojujú s požiarmi v Albánsku
Vo štvrtok by mal byť slovenský a český tím nasadený na hasenie v oblasti Garmas, kde bude chrániť obec Ermenj.
Autor TASR
Bratislava/Harunas/Ermenj 14. augusta (TASR) - Slovenskí hasiči naďalej bojujú s rozsiahlymi požiarmi v Albánsku. V stredu (13. 8.) bolo ich úlohou zabezpečiť ochranu obydlí a fariem v okolí dedín Harunas a Skenderbegas. Vo štvrtok by mal byť slovenský a český tím nasadený na hasenie v oblasti Garmas, kde bude chrániť obec Ermenj. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Včera popoludní prebiehalo nasadenie v okolí dedín Harunas a Skenderbegas, niekoľko kilometrov východne od základne Kučove. Úlohou bolo zabezpečiť ochranu obydlí a fariem. Celkovo bolo zhodených 36 bambi vakov,“ uviedli hasiči.
Slovensko požiadali o pomoc pri boji s požiarmi v Albánsku. Do krajiny vyslal HaZZ vrtuľník Black Hawk s posádkou. Slovenskí hasiči tam odleteli v nedeľu (10. 8.). Zbor v stredu informoval, že utorkový (12. 8.) zásah hasičov nepriniesol zásadné výsledky. Situáciu na mieste komplikoval silný vietor i nemožnosť vrtuľník tankovať na mieste.
