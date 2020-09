Slovenskí muži stále zanedbávajú preventívne prehliadky u urológa

Bratislava 23. septembra (TASR) - Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov po päťdesiatke. Napriek tomu tisíce Slovákov preventívne prehliadky u urológov zanedbávajú. Úspešná liečba pritom závisí od včasnej diagnostiky – čím skôr lekári ochorenie odhalia, tým väčšiu šancu má pacient na vyliečenie. Poukazuje na to Slovenská urologická spoločnosť, ktorá sa zapája do aktuálneho ročníka Európskeho týždňa urológie.



Napriek tomu, že tohtoročnou témou je erektilná dysfunkcia, slovenskí urológovia upozorňujú na závažnejší problém - karcinóm prostaty. Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií ňou trpí takmer 9000 Slovákov, ročne pribúda viac ako 2000 pacientov. „Na preventívne urologické prehliadky chodí na Slovensku približne len 20 percent pacientov po päťdesiatke. V porovnaní s okolitými krajinami ide o alarmujúce číslo," povedal Ivan Minčík, predseda Slovenskej urologickej spoločnosti. Pripomína, že práve prevencia je najúčinnejším spôsobom včasného záchytu ochorenia.



Urológovia upozorňujú, že muži príznaky problémov často ignorujú a vyhľadajú ich, až keď je neskoro. „V porovnaní s okolitými krajinami má Slovensko vyšší počet pacientov, u ktorých lekári diagnostikujú karcinóm prostaty až v pokročilom štádiu, kedy už prognóza ochorenia nie je dobrá.“ vysvetľuje Boris Kollárik, vedecký sekretár Slovenskej urologickej spoločnosti.



Každý muž v rizikovom veku by preto mal podľa Minčíka vyhľadať urológa. „Dnes už vďaka novým možnostiam liečby majú pacienti s karcinómom prostaty vysokú šancu na úplné vyliečenie. Bez včasnej diagnostiky to však nepôjde. Príznaky ochorenia sa totiž často objavia až vtedy, keď je ochorenie v pokročilom štádiu. Preventívne lekárske prehliadky by preto mali byť v rizikovom veku samozrejmosťou pre každého muža,“ apeluje.



Aj tento rok preto Slovenská urologická spoločnosť pripravuje veľkú novembrovú kampaň „Movember“, ktorou chce podporiť prevenciu v oblasti rakoviny prostaty. „Tento rok sme sa netradične rozhodli do kampane zapojiť aj ženy. Práve tie môžu byť pre mužov veľkou podporou a príkladom v oblasti prevencie,“ doplnil Minčík.