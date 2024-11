Ôsmaci dosiahli v štúdii ICILS lepšie výsledky ako priemer 34 krajín

Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenskí ôsmaci dosiahli v medzinárodnej štúdii počítačovej a informačnej gramotnosti ICILS lepšie alebo porovnateľné výsledky ako priemer zúčastnených 34 krajín. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD). Upozornil však na to, že slovenskí žiaci dosiahli horšie výsledky ako pred desiatimi rokmi.



"To, čo považujem za zlú správu, sú dôvody, prečo sa nám tieto výsledky zhoršujú, a to je opakovane potvrdený vplyv sociálnoekonomického prostredia," uviedol minister. Deti z rodín s vyšším vzdelaním, viac knihami či počítačmi v domácnosti totiž v štúdii dosiahli lepšie výsledky. Ako doplnil, napríklad Česká republika dosiahla v medzinárodnej štúdii výrazne lepšie výsledky.







V tejto súvislosti spomenul, čo všetko robia, aby sa z výsledkov poučili. Medzi najdôležitejšie opatrenia podľa neho patrí zavádzanie nového vzdelávacieho programu do základných škôl. Súčasťou je aj podpora včasného začlenenia detí do materských škôl či dobudovanie kapacít informačného vybavenia pre školy.



Žiaci SR dosiahli výsledky v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti s priemernou hodnotou 499 bodov. Krajiny participujúce v štúdii pritom dosiahli priemernú hodnotu 476 bodov. Väčšina krajín EÚ dosiahla priemerný výsledok porovnateľný s výsledkom žiakov SR. V oblasti informatické myslenie dosiahli žiaci SR priemerné skóre 498 bodov, a tak sa zaradili k deviatim krajinám s výsledkom signifikantne vyšším v porovnaní s priemerom všetkých zapojených krajín (483 bodov), ako aj krajín EÚ (483 bodov).



V roku 2023 sa realizoval tretí cyklus medzinárodnej štúdie ICILS, ktorá je zameraná na zisťovanie žiackej počítačovej a informačnej gramotnosti.