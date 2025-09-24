< sekcia Slovensko
Slovenskí policajti cez leto pomohli turistom v Chorvátsku 284-krát
Do Chorvátska bolo vyslaných osem policajtov, ktorí od 1. júla do 29. augusta spoločne s chorvátskymi kolegami dohliadali na bezpečnosť slovenských turistov.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenskí policajti v rámci projektu Bezpečná turistická destinácia v Chorvátsku počas tohtoročného leta pomohli slovenským turistom v 284 prípadoch. Išlo najmä o dopravné priestupky, straty dokladov, dopravné nehody, problémy s ubytovaním, krádeže, narušenie verejného poriadku či asistenciu pri zdravotných komplikáciách. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Spresnil, že do Chorvátska bolo vyslaných osem policajtov, ktorí od 1. júla do 29. augusta spoločne s chorvátskymi kolegami dohliadali na bezpečnosť slovenských turistov. „Vo viacerých prípadoch pomáhali aj ako tlmočníci medzi chorvátskou políciou, súdmi a slovenskými občanmi,“ dodal Hájek.
Objasnil, že slovenskí policajti boli rozdelení do dvojčlenných hliadok a pôsobili v oblastiach Splitsko-dalmatínskeho a Prímorsko-goranského policajného riaditeľstva. „Vykonávali denné aj nočné služby v uliciach, prístavoch, na letisku či priamo na mori. Služobné telefóny, ktoré mali k dispozícii nepretržite, využívali občania na kontaktovanie polície v prípade problémov,“ poznamenal Hájek.
Podotkol, že skutočný rozsah pomoci bol ešte širší. Do štatistík sa podľa hovorcu nezapočítali desiatky drobných rád a informácií, ktoré policajti poskytli občanom počas hliadkovania - napríklad v súvislosti s dopravou, parkovaním, poistnými udalosťami či uzáverami ciest. „Pomoc vyhľadávali vo veľkej miere aj miestni obyvatelia, ktorí sa na slovenských policajtov obracali práve preto, že ich videli hliadkovať na označenom služobnom vozidle,“ uviedol Hájek.
Do medzinárodného projektu Bezpečná turistická destinácia sa slovenskí policajti zapájajú od roku 2008. Je zameraný na zvýšenie pocitu bezpečia zahraničných turistov v Chorvátsku. V roku 2025 sa na ňom podieľali policajti z 19 krajín.
