Bratislava 2. júla (TASR) - Slovenskí policajti od júla opäť pomáhajú v Chorvátsku. Na policajných staniciach v Trogire a v Crikvenici budú do konca augusta. Priblížila to riaditeľka Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Lucia Szlobodová.



"Budú postupne vysielaní ôsmi policajti v dvoch rotáciách, ktorí sa vystriedajú v priebehu leta," uviedla Szlobodová. Podotkla, že k dispozícii budú nielen pre slovenských občanov, ale aj tým, ktorí ich oslovia.



Vykonávať budú podľa jej slov pešie hliadky, ale aj motohliadky a spolu s chorvátskymi policajtmi sú zapájaní do služieb na mori. Podobne ako minulé roky predovšetkým riešia dopravné priestupky, nehody či krádeže. "Poskytovali aj asistenciu pri hľadaní nezvestných osôb, prípadne iných záležitostiach," ozrejmila.



Odporučila, aby ľudia nezanedbali bezpečnosť okolo seba. "Taktiež ani bezpečnosť na mori a dávali na svoje deti pozor," doplnila. Zároveň budú na policajných sociálnych sieťach počas leta uverejňované ďalšie informácie o slovenských hliadkach v Chorvátsku.