Slovenskí policajti pomáhali na maďarsko-srbskej hranici

Bratislava 10. novembra (TASR) - Do vyslaní na maďarsko-srbskú hranicu sa celkovo zapojilo 136 slovenských policajtov. V spoločných hliadkach tam pomáhajú chrániť schengenskú hranicu pred nelegálnou migráciou. Polícia Slovenskej republiky o tom informuje na sociálnej sieti.



"Slovenský kontingent bol do Maďarska vyslaný šesťkrát, pričom ide o dvojmesačné vyslania. Od 1. novembra do 20. decembra prebieha posledné tohtoročné vyslanie. Jeho súčasťou je 17 policajtov," priblížila polícia.



Počas predposledného vyslania, ktoré trvalo od 1. septembra do 31. októbra, zadržali slovenskí policajti viac ako 9500 osôb rôznych národností a 27 prevádzačov. Ako uviedli, najčastejšie išlo o osoby zo Sýrie, Afganistanu, Pakistanu, Turecka a Maroka.