Policajti sa zúčastnia na Bezpečnej turistickej sezóne v Chorvátsku

Bratislava 12. júna (TASR) – Slovenskí policajti sa aj v roku 2020 zúčastnia na projekte Bezpečná turistická sezóna v Chorvátsku. Na slovenských turistov budú dozerať štyria policajti v najčastejšie navštevovaných turistických oblastiach – v Splitsko-dalmatínskej oblasti a Prímorsko-goranskej. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii na Strednej odbornej škole (SOŠ) Policajného zboru (PZ) Bratislava-Devínska Nová Ves policajti Štefan Banyár, Roman Hájek, Dušan Štibeľ a Martin Kandráč.



Prvá policajná hliadka vyrazí do Chorvátska 1. júla a druhá 2. augusta. Policajti budú pôsobiť v zahraničí do 31. augusta. Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu sú podľa nich opatrenia skrátené.



Medzi najčastejšie priestupky, ktoré slovenskí policajti riešia, patria dopravné priestupky. Hájek upozornil, že chorvátska strana zvyšovala sadzobník pokút, hlavne sa zameriavala na prekročenie rýchlosti. "Takisto sprísňovala aj prejednávania priestupkov, kde je možné napríklad pri závažnom dopravnom priestupku aj zadržať motorové vozidlo až do ukončenia priestupkového konania," priblížil Hájek.







Príprava policajtov na Bezpečnú turistickú sezónu v Chorvátsku, ktorá sa tento rok uskutoční po 13. raz, zahŕňa podľa Banyára jazykovú prípravu, ako aj štúdium zákonov. Vzhľadom na súčasnú situáciu zahŕňa tiež oboznámenie sa s opatreniami, ktoré sa realizujú v Chorvátsku v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj v tých krajinách, cez ktoré budú slovenskí turisti cestovať, ako sú Maďarsko, Slovinsko či Rakúsko.



Hájek spomenul tiež dôvody, pre ktoré slovenskí občania najčastejšie policajtov vyhľadávajú. "Najčastejšie dôvody sú stratené alebo odcudzené doklady. Spomenul by som postup, že to treba nahlásiť na najbližší policajný útvar, kde človek dostane o tom potvrdenie a následne kontaktuje konzulát," spresnil Hájek. Dodal, že je dobré si urobiť fotokópiu cestovného dokladu, ktorá urýchli vybavenie nového náhradného cestovného dokladu, ako aj podanie oznámenia na policajnom útvare.



Čo sa týka platenia parkovania v Chorvátsku zaslaním SMS správy, Kandráč upozornil, že slovenskí občania musia byť opatrní, pretože suma za parkovanie sa dá uhradiť len cez chorvátskeho operátora. "Nie je možné zaplatiť našou slovenskou kartou, respektíve naším slovenským operátorom. Nie je možné zaslať SMS, teda SMS zašlete, ale nedôjde k spárovaniu platby," doplnil Kandráč s tým, že je preto potrebné zakúpiť si v tomto prípade chorvátsku kartu.