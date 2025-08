Slovenskí policajti v Chorvátsku: Pomáhali s viacerými problémami

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovenskí policajti pomohli slovenským turistom v Chorvátsku s viacerými problémami. Poradili napríklad pri dopravnej nehode či pomohli vypátrať strateného chlapca. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Našich policajtov kontaktoval turista, ktorý uviedol, že s rodinou je ubytovaný v apartmáne v Selciach, odkiaľ dnešného dňa okolo 16.30 h odišli do obchodu, pričom predné okno z ulice a taktiež zadné okno situované do dvora nechali pootvorené na vetranie. Keď sa po hodine do apartmánu vrátili, tieto okná boli úplne otvorené, a keď vošli do apartmánu, zistili, že s ich osobnými vecami, kuframi a oblečením niekto manipuloval. Následne oznamovateľ pozrel do skrine v spálni, kde mal v obálke odloženú finančnú hotovosť 2500 eur, avšak zistil, že peniaze mu odtiaľ zmizli. Oznamovateľ sa pýtal, ako má postupovať,“ opísali policajti jeden z prípadov. Odporučili mu, aby sa ničoho nedotýkal a s rodinou opustil apartmán. Kontaktovali tiež chorvátskych policajtov v Crikvenici.



Policajtov kontaktoval aj Slovák, ktorý bol účastníkom hromadnej havárie na diaľnici pri Zadare. So žiadosťou o pomoc sa na nich obrátila aj žena, ktorej manžel mal cestou na Slovensko mozgovú príhodu a je v nemocnici. Ona ako nevodička nevie dostať vozidlo na Slovensko.



Okrem týchto prípadov riešili policajti aj nezvestného chlapca. „Policajtov kontaktovala slovenská turistka, ktorá im plačúca do telefónu oznámila, že jej 16-ročný brat sa išiel pred viac ako hodinou kúpať sám do mora a odvtedy sa neozýva a nevie, kde je. Ona s matkou sa nachádzajú na pláži pri meste Omiš, hľadajú ho a majú strach, či sa neutopil. Popísala im svoju polohu, pričom z dôvodu rýchlejšieho hľadania chlapca cez chorvátske policajné oddelenie v Omiši získali telefonický kontakt na českých policajtov vyslaných práve do mesta Omiš a týchto požiadali o spoluprácu,“ uviedla polícia. Po 13.00 h bol chlapec nájdený v poriadku ako leží pod stromom a spí.



Slovenskí policajti sú i počas tohtoročných letných mesiacov v Chorvátsku. Od začiatku júla až do konca augusta sú k dispozícii slovenským turistom pri riešení ich problémov. Môžu pomôcť s tlmočením či s vypĺňaním dokumentov.