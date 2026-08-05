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SLOVENSKÍ POLICAJTI V CHORVÁTSKU: Pomáhali i pri podvode s ubytovaním
Slovenských policajtov počas tankovania v meste Trogir zastavila aj turistka, ktorá dostala na vozidle defekt.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Slovenskí policajti, ktorí počas letnej sezóny pomáhajú turistom v Chorvátsku, riešili na prelome júla a augusta viacero problémov. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Slovenský turista kontaktoval policajtov s tým, že sa stal obeťou podvodu. Objednal si apartmán v meste Rovinj, zaplatil zálohu vo výške 1500 eur, ale keď prišiel na miesto, žiadne ubytovanie sa tam nenachádzalo a kontaktná osoba sa neozývala. „Oznamovateľ bol poučený, nech sa dostaví na najbližšie policajné oddelenie, kde môže podať oznámenie. Ak by potreboval pomoc s prekladom, nech sa obráti na hliadku,“ priblížila polícia.
Policajti vykonávali súčinnosť chorvátskej polícii 29. júla. Slovák mal vtedy so svojím vozidlom naraziť do iného vozidla v obci Jadranovo a následne z miesta odísť. Policajti zistili, kde by mal byť muž v Chorvátsku ubytovaný, presunuli sa na túto adresu a oznámili mu, aby sa ihneď dostavil so svojím vozidlom na políciu do Crikvenice. Policajti boli prítomní pri všetkých úkonoch spojených s danou vecou.
Slovenských policajtov počas tankovania v meste Trogir zastavila aj turistka, ktorá dostala na vozidle defekt. Policajti využili svoju znalosť Trogiru a pomohli jej do servisu.
Slovenský turista kontaktoval policajtov s tým, že sa stal obeťou podvodu. Objednal si apartmán v meste Rovinj, zaplatil zálohu vo výške 1500 eur, ale keď prišiel na miesto, žiadne ubytovanie sa tam nenachádzalo a kontaktná osoba sa neozývala. „Oznamovateľ bol poučený, nech sa dostaví na najbližšie policajné oddelenie, kde môže podať oznámenie. Ak by potreboval pomoc s prekladom, nech sa obráti na hliadku,“ priblížila polícia.
Policajti vykonávali súčinnosť chorvátskej polícii 29. júla. Slovák mal vtedy so svojím vozidlom naraziť do iného vozidla v obci Jadranovo a následne z miesta odísť. Policajti zistili, kde by mal byť muž v Chorvátsku ubytovaný, presunuli sa na túto adresu a oznámili mu, aby sa ihneď dostavil so svojím vozidlom na políciu do Crikvenice. Policajti boli prítomní pri všetkých úkonoch spojených s danou vecou.
Slovenských policajtov počas tankovania v meste Trogir zastavila aj turistka, ktorá dostala na vozidle defekt. Policajti využili svoju znalosť Trogiru a pomohli jej do servisu.