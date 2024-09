BITKA V CHORVÁTSKU: Prípad riešili aj slovenskí policajti

Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenskí policajti v Chorvátsku riešili aj posledný týždeň zopár prípadov. Zaoberali sa bitkou, ubytovaním aj nehodou. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Policajtom zavolala Slovenka, ktorá bola na Zrče festivale, že jej priateľ a jeho brat sa tam pobili a zobrala ich polícia na policajnú stanicu. "Menovaná chcela vedieť, že či v prípade potreby jej bude poskytnutá súčinnosť pri tlmočení a čo im hrozí v takomto prípade, keď budú mať súd," uviedli policajti s tým, že ženu informovali o ich právomociach.



Ďalší slovenský turista policajtom oznámil, že si zabezpečil a zaplatil ubytovanie v meste Biograd na Moru. Ubytovanie si zjednal na sedem nocí. "Domáci začal obmedzovať celú jeho rodinu v používaní klimatizácie na čas dvoch hodín denne. To sa mu nepáčilo, zohnal si iné ubytovanie a chcel z apartmánu odísť. Domáci mu však nechcel vrátiť peniaze za nasledujúce dni," priblížila polícia. Policajti však turistovi oznámili, že do takéhoto sporu nezasahujú. Až v prípade vzniknutia možného násilia je nutné kontaktovať políciu na čísle 192, dodali.



Ďalší turista mal s kolegom dopravnú nehodu pri chorvátskom meste Rijeka. Do zadnej časti vozidla, na ktorej bol upevnený nosič s bicyklami, narazilo za ním idúce auto, ktoré nedodržalo bezpečný odstup. Poškodil sa tak nosič bicyklov aj s bicyklami a výška škody dosiahla viac ako 10.000 eur. "Menovaný potreboval pomoc, ako postupovať, nakoľko vinník dopravnej nehody si nechcel priznať vinu, a či im poskytneme súčinnosť pri tlmočení, ak by to bolo nevyhnutné," tvrdia policajti. Následne Slovákovi poskytli telefónne číslo na tiesňovú linku polície a v prípade potreby aj tlmočenie. Taktiež bol vykonaný spätný hovor a muž uviedol, že polícia na miesto už prišla a vodič - vinník nafúkal.