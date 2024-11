Slovenskí politici reagujú na voľby v USA

STANOVISKO KDH K PREZIDENTSKÝM VOĽBÁM V USA



P. Žiga verí v pokračovanie dobrých vzťahov aj za éry Donalda Trumpa

Bratislava 6. novembra (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) gratuluje Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v prezidentských voľbách 2024 v Spojených štátoch amerických. Ako dodalo, voľby sú suverénnym rozhodnutím občanov a je potrebné ich rešpektovať. KDH to vyhlásilo na sociálnej sieti.uviedlo hnutie.Výsledky amerických volieb by však podľa KDH mali byť jasným signálom, že Európa by mala prevziať viac zodpovednosti za vlastnú ekonomiku, bezpečnosť či konkurencieschopnosť.Hnutie zdôraznilo, že Republikáni sú preň dlhodobo partnermi, a preto je pripravené spolupracovať s americkým Kongresom. Výsledkom by malo byť posilnenie konzervatívnych hodnôt ako riešenia pre mnohé geopolitické výzvy.Kandidát Republikánskej strany Donald Trump sa v noci na stredu miestneho času na Floride vyhlásil za víťaza prezidentských volieb. Z veľkých amerických médií ho za istého víťaza zatiaľ považuje iba televízia Fox News, aj keď ostatné médiá priznávajú, že vo voľbách s najväčšou pravdepodobnosťou porazil kandidátku Demokratickej strany, viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Na zvolenie je potrebných najmenej 270 hlasov v zbore voliteľov, podľa televízie CNN ich má Trump zatiaľ zabezpečených 266, kým Harrisová iba 205.Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený výkonom právomocí predsedu NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) verí, že Spojené štáty americké a Slovensko budú pokračovať v dobrých vzťahoch aj za éry Donalda Trumpa. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.uviedol Žiga.