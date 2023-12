Slovenskí prokurátori vzdelávali ukrajinských kolegov

Stará Lesná 2. decembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR nedávno zorganizovala pod Tatrami dva semináre pre prokurátorov z Ukrajiny. Cieľom bolo odovzdať im dlhoročné skúsenosti v oblasti boja proti domácemu násiliu a envirokriminalite. Práve v týchto oblastiach východný sused pociťuje zvýšený výskyt prípadov. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.



Aktivita nadviazala na stretnutie generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku s ukrajinským generálnym prokurátorom Andrijom Kostinom v Užhorode. Na vzdelávacích seminároch sa nedávno v Starej Lesnej zúčastnilo 31 prokurátorov z rôznych ukrajinských miest a rôznych stupňov riadenia.



Slovenskí kolegovia ich oboznámili s problematikou domáceho násilia a boja proti nemu u nás, úpravou špecializácie na túto trestnú činnosť, a tiež s praktickými skúsenosťami pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov. "Prezentovali aj medzinárodnoprávnu úpravu domáceho násilia a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva," priblížila hovorkyňa. Dotkli sa psychologických aspektov výsluchov obzvlášť zraniteľných obetí, špeciálnych vypočúvacích miestností či štúdií vypracovaných na základe skutočných prípadov. Tam sa podľa Drobovej objavili viaceré aplikačné poznatky a legislatívne nedostatky právnej úpravy na Ukrajine, ktoré plánujú zmeniť.



Ukrajinská prokurátorka Iryna Šulchnová zdôraznila, že momentálne je na Ukrajine pre vojnový konflikt venovaná veľká pozornosť tomu, ako zabrániť domácemu násiliu. "Preto aj my meníme metódy práce a zavádzame nové prístupy k obetiam. Tie by mali reflektovať priamo a efektívne na záujmy poškodenej osoby. Aj preto máme záujem využívať dlhodobé medzinárodné skúsenosti z praxe vrátane tých, ktoré ponúkli kolegovia zo Slovenska," uviedla.



V environmentálnej časti slovenskí prokurátori predstavili systém fungovania a postavenie prokuratúry SR a špecializáciu na trestnú činnosť proti životnému prostrediu na úrovni prokuratúry aj polície. Dotkli sa praktického výkonu dohľadu a dozoru či využívania informačno-technických prostriedkov pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti. Ukrajinský prokurátor Boris Indyčenko zdôraznil, že ochrana, obnovenie a vyšetrenie trestných činov týkajúcich sa tejto oblasti sú momentálne viac ako aktuálne. "Diskutovali sme aj o otázkach vyšetrovania zločinov, ochrane záujmov štátu v súdnych konaniach, ale dozvedeli sme sa aj to, aké nástroje v obdobných súdnych konaniach využívajú slovenskí kolegovia," dodal.



Lektori slovenskej prokuratúry považujú vzájomnú výmenu názorov, poznatkov, ale aj kontaktov s prokurátormi susedného štátu na seminári za hodnotné a prínosné. "Sú aj v budúcnosti pripravení ukrajinským prokurátorom poskytnúť odbornú pomoc vo forme podobných aktivít," uzavrela Drobová.