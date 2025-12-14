< sekcia Slovensko
Slovenskí skauti odovzdajú betlehemské svetlo skautom v Užhorode
Plamienok putuje z Prešova, kde ho skauti opatrujú už týždeň.
Autor TASR
Veľké Slemence/Užhorod 14. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo, ktoré symbolizuje pokoj, nádej a spolupatričnosť, poputuje aj tento rok za východnú hranicu Slovenska. V nedeľu dopoludnia ho slovenskí skauti prinesú do ukrajinského Užhorodu, kde ho počas slávnostnej ceremónie prevezmú skauti z Ukrajiny.
Plamienok putuje z Prešova, kde ho skauti opatrujú už týždeň. Na hranicu ho dopravia do Veľkých Slemeniec, odkiaľ ho po pešom prejdení hraničného priechodu prevezie autobus do Užhorodu. Odovzdávanie svetla sa uskutoční v Katedrále Povýšenia svätého kríža v Užhorode.
Do podujatia sa zapojí približne 40 skautiek a skautov z Prešova a Košíc vrátane náčelníka Slovenského skautingu. Na ukrajinskej strane sa očakáva účasť asi 150 skautov zo Zakarpatskej oblasti, z miest Užhorod, Mukačevo, Berehovo či Chust. Súčasťou podujatia budú aj zástupcovia samosprávy a cirkvi.
„Sme veľmi radi, že môžeme už niekoľko rokov pokračovať v tejto tradícii, vďaka ktorej sa vytvorilo veľa skutočných priateľstiev a spolupráce medzi našimi organizáciami. Veríme, že s príchodom plamienka betlehemského svetla prichádza aspoň na chvíľu pokoj a nádej pre ťažko skúšanú Ukrajinu,“ uviedol pre TASR koordinátor betlehemského svetla vo Východoslovenskej skautskej oblasti Michal Novák.
Odovzdávanie svetla ukrajinským skautom sa začalo v roku 2016, pravidelný charakter nadobudlo v roku 2018. Počas pandémie sa svetlo symbolicky odovzdávalo priamo na hraničnom priechode Ubľa. Počas predvianočného víkendu budú skauti rozvážať betlehemské svetlo po 36. raz aj vlakmi naprieč Slovenskom. Doručia ho do viac ako 300 obcí.
