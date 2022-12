Slovenskí skauti odovzdali betlehemské svetlo Poliakom a Ukrajincom

Bratislava 11. decembra (TASR) - Slovenskí skauti odovzdali v nedeľu betlehemské svetlo, symbol pokoja, nádeje, lásky a mieru, Poliakom a Ukrajincom. Šíriť sa ďalej bude do pobaltských krajín na sever a východ Európy. TASR o tom informoval koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák.



Poľským skautom svetlo odovzdali počas svätej omše v Poprade. "Odovzdávanie betlehemského svetla poľským skautom sa od vstupu Slovenska a Poľska do Európskej únie organizuje každoročne vždy na inej strane hranice," ozrejmil Suvák.



Slovenskí skauti priniesli svetlo aj k ukrajinským hraniciam. "Som rád, že sa po aktívnej spolupráci s ukrajinskými skautmi z leta môžeme opäť stretnúť a aspoň takto symbolicky priniesť na Ukrajinu nádej, lásku a mier," skonštatoval náčelník Slovenského skautingu Ján Mitrík.



Betlehemské svetlo prevzali slovenskí skauti z Rakúska. V utorok (13. 12.) ho prinesú do Prezidentského paláca, kde si ho prevezme prezidentka SR Zuzana Čaputová. Počas posledného predvianočného víkendu ho budú roznášať vlakmi po celom Slovensku. Postupne ho prinesú do domácností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti či kostolov.



Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia, z obdobia krížových výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z "večného" svetla, ktoré horí v Betleheme.



Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne odpaľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia, univerzálnych hodnôt spájajúcich ľudí. Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.