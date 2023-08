Slovenskí skauti sa v nedeľu vrátia zo svetového stretnutia

Bratislava 12. augusta (TASR) - Skupina slovenských skautov sa v nedeľu (13. 8.) po 21 dňoch vráti zo svetového skautského stretnutia s názvom jamboree, ktoré sa konalo v Južnej Kórei. TASR o tom informovala tajomníčka Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Mária Dirgová.



Záverečným ceremoniálom sa v piatok (11. 8.) skončil v hlavnom meste Južnej Kórey Soul 25. ročník svetového stretnutia skautov. Jamboree je symbolom kultúrnej výmeny a rozvoja mládeže. Zúčastnilo sa na ňom vyše 40.000 skautov z celého sveta.



Slovenskí skauti odcestovali do Južnej Kórey z Bratislavy 24. júla. Počas jamboree sa účastníci mohli zapojiť do rôznych dobrodružných a vzdelávacích aktivít. "Napriek extrémnym horúčavám a vplyvu tajfúnu Khanun, ktorý zmenil priebeh udalosti, skauti preukázali prispôsobivosť a odhodlanie. Nepriaznivé poveternostné podmienky si vyžiadali presun účastníkov z táboriska do Soulu a rôznych lokalít v jeho okolí," priblížila Dirgová.