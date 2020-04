Slovenskí skauti skrášľujú svoje okolie alebo pomáhajú v domácnostiach

Bratislava 24. apríla (TASR) – Slovenskí skauti skrášľujú svoje okolie alebo si vymenili úlohy so svojimi rodičmi a pomáhajú v domácnostiach. TASR o tom informovala Elena Michalčíková z Ústredia Slovenského skautingu.



"Pre slovenských skautov je 24. apríl už tradične dňom osláv - je totiž zasvätený svätému Jurajovi, patrónovi skautov a keďže každá skautka a každý skaut by mal denne urobiť aspoň jeden dobrý skutok, nebude tomu inak ani v tento deň," priblížila Michalčíková s tým, že aj v čase pandémie skauti pomáhajú ako môžu.



Okrem čistenia životného prostredia od odpadkov či jeho skrášľovania budú skauti napríklad pomáhať svojim súrodencom s učením. "Iní sa chystajú na seba prebrať časť povinností svojich rodičov. Niektorí chcú svojou trochou prispieť do núdzovej zbierky pre ľudí bez domova nákupom potravín a iných potrebných vecí, či darovať krv," povedala Michalčíková.



Michalčíková tiež pripomenula, že skauti deň svätého Juraja oslavujú nosením skautskej šatky na krku. "Ľudia tak majú možnosť spoznať skautov vo svojom okolí. Šatky sa tak po minulé roky dostali na miesta, kde ich bežne nenosíme - do škôl, zamestnaní či bežného dňa," dodala Michalčíková.