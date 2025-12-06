< sekcia Slovensko
Slovenskí skauti v sobotu opäť prinesú na Slovensko betlehemské svetlo
Svetlo tak opäť prinesie do predvianočného obdobia posolstvo mieru, pokoja a nádeje.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Slovenskí skauti v sobotu opäť prinesú na Slovensko betlehemské svetlo. V najbližších týždňoch ho roznesú po celej krajine, najmä prostredníctvom vlakových spojov. Svetlo tak opäť prinesie do predvianočného obdobia posolstvo mieru, pokoja a nádeje. TASR o tom informovala Mária Dirgová zo Slovenského skautingu.
Slovenskí skauti prinesú betlehemské svetlo z Rakúska. V nedeľu (7. 12.) ráno ho odovzdajú poľským skautom a o týždeň neskôr si ho na ceremónii v ukrajinskom Užhorode prevezmú ukrajinskí skauti. Po Slovensku ho začnú roznášať počas predvianočného víkendu v sobotu 20. decembra.
Skautské posádky budú svetlo roznášať od skorého rána vlakmi a doručia ho do viac ako 300 obcí. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú aj na Lomnický štít. Skauti budú roznášať Svetlo až do Štedrého dňa.
„Svetlo nádeje roznesieme po celom Slovensku už po tridsiaty šiestykrát ako symbol pokoja, lásky a mieru. Každý plamienok, ktorý donesieme, má pre ľudí veľký význam - prináša im pocit spolupatričnosti a nádeje. S radosťou sledujeme, ako sa betlehemské svetlo stáva súčasťou predvianočnej atmosféry vo všetkých kútoch Slovenska. Symbolicky ho odovzdáme aj v najvýchodnejšej, najzápadnejšej, najsevernejšej a najjužnejšej obci, aby bolo jasné, že betlehemské svetlo dorazí k všetkým ľuďom na Slovensku,“ povedala koordinátorka betlehemského svetla na Slovensku Denisa Podskubová.
Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s údajmi, kde a kedy bude v rámci Slovenska betlehemské svetlo dostupné. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk.
