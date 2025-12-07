< sekcia Slovensko
Slovenskí skauti v Zakopanom odovzdali poľským Betlehemské svetlo
Poľskí skauti svetlo zo Zakopaného v pondelok odnesú aj prezidentovi Karolovi Nawrockému a ďalej do Nemecka, Litvy a na Ukrajinu.
Autor TASR
Zakopané 7. decembra (TASR) - Slovenskí skauti v nedeľu v Zakopanom odovzdali poľským skautom Betlehemské svetlo, ktoré v sobotu prevzali na medzinárodnej ekumenickej slávnosti v katedrále v rakúskom Linzi. Varšavského spravodajcu TASR o tom informovala koordinátorka Betlehemského svetla v Podtatranskej skautskej oblasti Veronika Hamraková.
Odovzdanie svetla sa uskutočnilo počas rannej svätej omše v Sanktuáriu Matky Božej Fatimskej. Tradícia, podľa ktorej slovenskí skauti symbolický plameň odovzdávajú svojim poľským rovesníkom, siaha do roku 1991. Odvtedy sa miesto odovzdávania každoročne strieda na oboch stranách Vysokých Tatier.
Svätú omšu celebroval biskup vojenského ordinariátu Wieslaw Lechowicz. Heslo tohtoročnej poľskej edície roznášania Betlehemského svetla „Pestuj v sebe dobro“ má podľa skautského kaplána Wojciecha Rudkowského pripomínať, že na to, aby bolo možné zmeniť svet, treba sa najprv postarať o svoje srdcia.
„Zo Slovenska na podujatie prišlo asi 250 skautov spod Tatier a z východného Slovenska,“ hovorí Hamraková a dodáva, že svetlo priniesli víťazi súťaže Družina roka. Plameň vedeniu poľských skautov odpálil náčelník Slovenského skautingu Marián Lezo. Na poľskej strane sa na podujatí zúčastnilo asi 3500 ľudí z 350 družín.
Plameň, ktorý v Betleheme skauti zapálili z večného ohňa v Jaskyni Narodenia Pána, podľa Hamrakovej predstavuje symbol viery, nádeje a jednoty a predzvesť Vianoc.
„Betlehemské svetlo je symbol pravého svetla, Ježiša Krista, ktoré v týchto dňoch zostupuje na Zem, aby zahnalo temnoty zla, utrpenia a hriechu,“ približuje Hamraková slová obradu privítania Betlehemského svetla a dodáva, že skautský prístup pomáha mladým ľuďom pohliadnuť za materiálny svet a hľadať duchovnú realitu aj prostredníctvom takýchto tradícií.
Skauti budú Betlehemské svetlo do Vianoc roznášať po celom Slovensku v kostoloch i na námestiach. „Povzbudzujem všetkých ľudí, aby si odpálili svetlo a pripojili sa tak k reťazi siahajúcej až do Betlehema, kde sa pred viac než dvetisíc rokmi odohrali prvé Vianoce,“ uzatvára Hamraková.
