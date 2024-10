Slovenskí študenti obsadili na robotickej olympiáde 45. miesto

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenskí stredoškoláci obsadili na medzinárodnej robotickej olympiáde First Global Challenge v Aténach 45. miesto. Na súťaži sa zúčastnilo 193 tímov. Informoval o tom predseda občianskeho združenia First Global Slovakia Adam Kukla.



"Som na náš slovenský tím veľmi hrdý. Dobre navrhnutý dizajn robota a kvalitná stratégia nám v silnej konkurencii priniesli 45. miesto a dostali nás do elitného klubu 25 percent najlepších tímov sveta," poznamenal Kukla.



Slovensko na olympiáde reprezentoval päťčlenný tím zložený zo študentov z Gymnázia v Žiari nad Hronom a z Duálnej akadémie v Bratislave. Predstavili sa vlastným robotom a projektom, ktorý bol zameraný na znižovanie potravinového odpadu v domácnostiach.



Okrem umiestnenia získal slovenský tím aj ocenenia za inovatívne využitie sociálnych sietí, za výnimočnú kvalitu prezentačného videa a za najlepšiu dokumentáciu cesty tímu na samotnú súťaž.



Slovenský tím podporila aj slovenská veľvyslankyňa v Grécku Marcela Hanusová. "Teší nás, že sme boli aspoň na krátky čas súčasťou nášho slovenského tímu, ktorý s nesmiernym entuziazmom a húževnatosťou úspešne reprezentoval malebné Slovensko ďaleko za jeho hranicami," doplnila.