Slovenskí študenti získali Európsku cenu za ekologické podnikanie

Bratislava 27. júla (TASR) - Študenti z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach získali cenu EDP Green Entrepreneurship Award a stali sa tak najlepšou študentskou firmou roka v kategórii ekologického podnikania v rámci celej Európy. Súťaž o najlepšiu študentskú firmu JA Europe Company of the Year Competition 2020 sa uskutočnila pod záštitou Junior Achievement Portugal 22. až 24. júla 2020.



Študentská firma REN z košického gymnázia reprezentovala Slovensko na súťaži so svojim produktom TUČI – tuhý čistič. Ich výrobok je určený na ekologické a efektívne odstraňovanie nečistôt a rôznych mastnôt vo vode rôznej teploty. Ľahko sa skladuje a je úplne ekologický. "Vďaka tomuto skvelému nápadu získali cenu EDP Green Entrepreneurship Award. V tejto kategórii odborná porota hľadala firmu, ktorá v maximálnej miere stelesňuje princípy a ducha ekologického podnikania, predstavuje kreatívne a inovatívne riešenia a zohľadňuje výzvy súčasnej spoločnosti: boj proti klimatickým zmenám, znižovanie emisií oxidu uhličitého a presadzovanie energetickej účinnosti," uviedla riaditeľka organizácie Junior Achievement Slovensko Eva Vargová.



Svoj ekologický nápad mohli do podnikania pretaviť vďaka zapojeniu sa do programu Aplikovaná ekonómia, ktorý je realizovaný pod záštitou vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko. Študenti v ňom postupne prechádzajú všetkými krokmi podnikania od založenia firmy, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku.



Jeden z členov študentskej firmy REN Alex Blandón získal aj ocenenie Alumni Leadership Award za preukázanie mimoriadnej iniciatívy počas realizácie programu, profesionálne vystupovanie, vodcovské schopnosti, tímovú solidaritu a preukázanie skutočného ducha absolventov Junior Achievement programov.



Na tohtoročnej virtuálnej súťaži o najlepšiu študentskú firmu roka predstavilo svoje podnikateľské nápady 40 študentských tímov z 39 krajín. "Teraz je čas na nové myslenie a nové prístupy. Táto kríza nám ponúka príležitosť preformulovať tradičné obchodné modely a obnoviť obchodnú agendu vybudovaním schopností a systémov, ktoré podporia prelomové inovácie," povedal generálny tajomník OSN António Guterres na slávnostnom odovzdávaní cien JA Europe Company of the Year Competition.