Slovenskí učitelia nechcú zostať bokom od revolučných zmien

Bratislava 14. novembra (TASR) – Od udalostí na pražskej Národní tříde 17. novembra 1989 ubehlo 13 dní. V Československu prejavujú na námestiach svoju nespokojnosť s režimom státisíce ľudí. Študentské hnutie silnie a okrem Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu vznikajú ďalšie iniciatívy.



Napriek tomu, že mnohí učitelia a pedagógovia už vyjadrili podporu svojim študentom, na scéne sa 30. novembra 1989 objavilo zatiaľ neformálne združenie s názvom Učiteľské fórum. To adresuje verejnosti svoje vyhlásenie.



"Slovenskí učitelia a pedagogickí pracovníci nemôžu a nechcú stáť bokom od tohto diania. Tým skôr, že to boli naši študenti a žiaci, ktorí boli iniciátormi tohto celospoločenského pohybu. Považujeme za svoju morálnu, občiansku i profesionálnu povinnosť podporiť požiadavky študentov a iniciatív Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu, ktoré v týchto dňoch najzreteľnejšie artikulujú požiadavky širokých vrstiev občanov," písalo sa v úvode vyhlásenia.



Neformálne a otvorené združenie chcelo presadzovať pri tvorbe demokratického zriadenia zásadné zmeny v oblasti školstva, pričom svoje návrhy zhrnulo do ôsmich bodov. V prvom navrhlo nahradiť neschopných a skorumpovaných ľudí na všetkých stupňoch riadenia škôl.



Okrem toho požadovalo právo voľby riadiacich pracovníkov zamestnancami škôl, vytváranie možností pre tvorivosť učiteľov, rešpektovanie individuality žiakov a širšie možnosti využívania moderných vyučovacích metód.



"My učitelia chceme slúžiť všeľudským ideálom vzdelania, humanity a demokracie, tak ako je to zakotvené v Charte učiteľa medzinárodnej organizácie UNESCO. Učitelia nemôžu byť prisluhovačmi jednej strany a nútenými propagátormi jej ideológie," uvádzalo sa v bode číslo 5 vyhlásenia.



Okrem toho žiadali, aby vznikla odborová organizácia, ktorá bude zastupovať záujmy zamestnancov v školstve a vznik profesijnej organizácie pedagogických pracovníkov. Posledný z bodov bol venovaný kolegom, ktorí boli v čase totality perzekvovaní.



"Požadujeme okamžité umožnenie návratu do školstva všetkých tých pedagogických pracovníkov, ktorí boli v minulosti nespravodlivo a nezákonne zbavení možnosti pracovať v oblasti výchovy a vzdelávania," píše sa v poslednom bode vyhlásenia, ktoré zverejnil Koordinačný výbor iniciatívy Učiteľské fórum.