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Slovenskí umelci v Šanghaji reprezentujú SR pod záštitou konzulátu
Slovenskí návštevníci a medzinárodná verejnosť v Číne môžu diela oboch autorov nájsť v oficiálnom katalógu a expozícii výstavy.
Autor TASR
Šanghaj 3. júla (TASR) - V priestoroch Šanghajského múzea umeleckých zbierok prebieha 16. ročník Medzinárodnej výstavy tradičného výtvarného umenia. Medzi takmer dvoma stovkami tvorcov z celého sveta reprezentujú Slovensko Ingrid Dorčáková a Tibor Toth. Ako pre TASR uviedol Toth, výstava s motívom „Dialóg umenia a digitálnej inteligencie“ predstavuje prienik autorských tradícií a inovatívnych technologických prístupov. Oficiálnym stálym sponzorom a podporovateľom výstavy je Generálny konzulát SR v Šanghaji.
Slovenskí návštevníci a medzinárodná verejnosť v Číne môžu diela oboch autorov nájsť v oficiálnom katalógu a expozícii výstavy.
Dorčáková je známa dynamickou abstraktnou tvorbou a prepájaním energií miest s farbami. Prináša do Šanghaja moderný európsky pohľad, ktorý dopĺňa tohtoročný technologicko-umelecký dialóg.
Pre sochára Totha nejde o premiéru na čínskej umeleckej scéne. Držiteľ ceny FORMA '97 sa v Šanghaji etabloval už na predchádzajúcich ročníkoch tejto výstavy, aj na Medzinárodnom bienále umenia v Pekingu, Ázijskom bienále v Bangladéši, Medzinárodnej výstave umenia v State-expo Guest House v Osake alebo Bienále umenia Argentíny v Centre kultúry Borges.
„Účasť slovenských autorov na podujatí takýchto rozmerov nie je len úspechom samotných umelcov, ale aj dôležitým príspevkom k budovaniu kultúrnej diplomacie SR,“ poznamenal Toth. Pripomenul, že podujatie prebieha pod priamou záštitou šanghajských kultúrnych úradov a za účasti diplomatických zborov z približne 40 krajín sveta. „Prezentácia našich umelcov na takomto dôležitom fóre jasne ukazuje, že slovenské umenie dokáže komunikovať globálnym jazykom a úspešne reprezentovať krajinu na najvyššej medzinárodnej úrovni,“ dodal.
Slovenskí návštevníci a medzinárodná verejnosť v Číne môžu diela oboch autorov nájsť v oficiálnom katalógu a expozícii výstavy.
Dorčáková je známa dynamickou abstraktnou tvorbou a prepájaním energií miest s farbami. Prináša do Šanghaja moderný európsky pohľad, ktorý dopĺňa tohtoročný technologicko-umelecký dialóg.
Pre sochára Totha nejde o premiéru na čínskej umeleckej scéne. Držiteľ ceny FORMA '97 sa v Šanghaji etabloval už na predchádzajúcich ročníkoch tejto výstavy, aj na Medzinárodnom bienále umenia v Pekingu, Ázijskom bienále v Bangladéši, Medzinárodnej výstave umenia v State-expo Guest House v Osake alebo Bienále umenia Argentíny v Centre kultúry Borges.
„Účasť slovenských autorov na podujatí takýchto rozmerov nie je len úspechom samotných umelcov, ale aj dôležitým príspevkom k budovaniu kultúrnej diplomacie SR,“ poznamenal Toth. Pripomenul, že podujatie prebieha pod priamou záštitou šanghajských kultúrnych úradov a za účasti diplomatických zborov z približne 40 krajín sveta. „Prezentácia našich umelcov na takomto dôležitom fóre jasne ukazuje, že slovenské umenie dokáže komunikovať globálnym jazykom a úspešne reprezentovať krajinu na najvyššej medzinárodnej úrovni,“ dodal.