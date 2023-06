Slovenskí vedci prišli s metódou na skoré odhalenie rakoviny prostaty

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovenskí vedci prišli s novou metódou na skoré odhalenie rakoviny prostaty. Založená je na metóde sledovania tzv. glykánov na povrchu bielkovín. Vyšetrenie prináša rýchle výsledky a znižuje počet falošne pozitívnych výsledkov. TASR o tom informovala slovenská spoločnosť Glycanostics, ktorá za krvným testom stojí.



"Pri vyšetrení krvného séra využívame moderné nanotechnológie v podobe použitia magnetických častíc na sledovanie zmien glykánov. Táto metóda cez biomarkery dokáže určiť s mimoriadnou presnosťou rakovinu v raných štádiách ochorenia, aj keď ju ešte nie je možné detekovať inými zobrazovacími metódami," priblížil technologický riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Tomáš Bertók.



Primár urológie v bratislavskej nemocnici Bory Boris Kollárik víta novú metódu, ktorá podľa jeho prináša revolúciu vo včasnom a presnom záchyte rakoviny prostaty. "Namiesto nutnosti podstúpiť bolestivú biopsiu u všetkých mužov s podozrením, ako tomu bolo doteraz, dnes už jedno neinvazívne vyšetrenie z krvi bezpečne odlíši nezhubné zväčšenie prostaty od onkologického ochorenia. Určí teda, u ktorých mužov je biopsia skutočne potrebná a u ktorých nie," doplnil.



Test prešiel podľa spoločnosti klinickou validáciou na viac ako 500 vzorkách zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka. V súčasnosti je pre slovenských pacientov k dispozícii v režime priamej platby. "Muži ho môžu absolvovať prostredníctvom vybraných urologických ambulancií, pričom do konca roka 2023 je možné očakávať zvýšenie jeho dostupnosti," ozrejmila spoločnosť.



Spoločnosť plánuje test po získaní CE značky a začiatku jeho masovej výroby u zmluvného výrobcu uviesť na trh v Nemecku vo štvrtom kvartáli tohto roka. "V roku 2024 plánujeme získať FDA certifikáciu potrebnú pre uvedenie testu na trh v USA a taktiež postupné uvádzanie testu na trh v ďalších krajinách EÚ. Toto však už bude zrejme v spolupráci s nadnárodnou farmaceutickou/diagnostickou spoločnosťou, s ktorou plánujeme podpísať licenčnú zmluvu, prípadne zmluvu o strategickej spolupráci," povedala s tým, že už vlani začali rokovať s viacerými spoločnosťami, ktoré prejavili záujem.



Technológia je podľa spoločnosti využiteľná aj na skríning ďalších desiatich druhov karcinómu, a to prsníka, pľúc, pankreasu, vaječníkov, močového mechúra, hrubého čreva, pečene, žalúdka, štítnej žľazy a semenníkov. "V týchto dňoch končíme klinickú validáciu diagnostického testu na rakovinu prsníka na viac než 700 vzorkách zo Slovenska, Čiech a Spojeného kráľovstva. Očakávame, že by sme mohli priniesť tento krvný test pre pacientky na Slovensku už koncom tohto roka," dodala. Spoločnosť začína tiež pracovať na vývoji a klinickej validácii testu na rakovinu pľúc a pankreasu. "Po ukončení týchto prác sa budeme venovať vývoju testov na ďalšie typy rakoviny," uzavrela.