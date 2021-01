Slovenskí vedci úspešne dokončili vývoj testu na britskú mutáciu COVID

Bratislava 8. januára (TASR) - Slovenskí vedci z tímu MultiplexDX v piatok úspešne dokončili vývoj testu na britskú mutáciu nového koronavírusu. Má ísť o vôbec prvý test na svete, ktorý dokáže identifikovať nielen samotný koronavírus SARS-CoV-2, ale aj jeho britskú mutáciu cez pozitívny signál v RT-PCR analýze. TASR o tom v piatok informoval PR zástupca spoločnosti Peter Marčan.



MultiplexDX spustil vývoj nového testu ešte koncom minulého roka. Prvý variant testu už pri prvotnej validácii dosiahol 90-percentnú citlivosť. "Keďže britská mutácia je výrazne agresívnejšia, a teda aj nebezpečnejšia na zvládnutie pandémie, pokračujeme v zlepšovaní jeho parametrov, najmä citlivosti. Určite prídeme ešte s lepším variantom testu do niekoľkých dní," komentoval zakladateľ spoločnosti Pavol Čekan s tým, že výroba testu by sa mala spustiť už budúci týždeň.



Na vývoji testu spolupracovali aj s tímom Borisa Klempu z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). "Výsledok tejto spolupráce, ktorým je podľa dostupných údajov vôbec celosvetovo prvý test schopný presne detegovať britskú mutáciu cez pozitívny signál v RT-PCR analýze, ukazuje, že na Slovensku máme kvalitný výskum a vývoj v oblasti biomedicíny," doplnil Čekan.



MutliplexDX sa zameriava najmä na vývoj onkologickej diagnostiky. Vlani vyvinul vedecký tím šesť variantov RT-PCR testov na detekciu nového koronavírusu. V súčasnosti sa dokončuje validácia LAMP testov využívajúcich na detekciu vírusu sliny.



Na Slovensku sa potvrdil výskyt britskej mutácie po Michalovciach aj v Nitre. V piatok to na tlačovej konferencii uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).