Slovenskí vojaci v Lotyšsku zostávajú na sviatky na základni v Adaži

Bratislava/Adaži 24. decembra (TASR) - Väčšina slovenských vojakov vyslaných na misii Severoatlantickej aliancie v Lotyšsku strávi vianočné sviatky na vojenskej základni v Adaži. Viacerým chýba rodina, priatelia, ale aj súkromie.



Napriek tomu, že rodiny uvidia až po sviatkoch, plánujú byť v kruhu aspoň tých najbližších, ktorých majú na základni. "Uvidíme, určite budeme mať nejakú spoločnú večeru, ktorú si nachystáme viacerí z nás," uviedla vojačka Andrea. Ako ozrejmila vojačka Dana, stretnúť sa s rodinou by mohli len mimo areálu kasární.



Vojaci na misii sa zhodli, že im najviac chýba rodina a priatelia. Podľa vojaka Erika je to však aj istá miera súkromia, keďže na základni bývajú viacerí na rovnakej izbe. Novoročné oslavy bude podľa neho pripravovať velenie.



Slovenských vojakov na základni v Adaži začiatkom decembra navštívil prezident SR Peter Pellegrini. Odovzdal im dary a absolvoval tradičné posedenie pri kapustnici. V januári by mali aktuálne vyslaných vojakov vystriedať na základni vojenskí chemici.