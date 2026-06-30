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Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších vo Venezuele
Záchranári celý deň pracovali v mimoriadne náročných podmienkach - v horúčave a v nestabilných troskách budov.
Autor TASR
Caracas/Bratislava 30. júna (TASR) - Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V utorok o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti, píše TASR.
„Naši záchranári opäť prehľadávali viaceré zrútené budovy, kam ich nasmerovali miestni obyvatelia aj záchranné zložky. Po preverení viacerých hlásení vrátane miest, kde miestni obyvatelia predpokladali prítomnosť živých osôb, sa žiaľ preživších nepodarilo nájsť,“ napísal HaZZ na Facebooku.
Záchranári celý deň pracovali v mimoriadne náročných podmienkach - v horúčave a v nestabilných troskách budov. „Po niekoľkých hodinách intenzívneho nasadenia sa vrátili na základňu, aby si oddýchli a pripravili sa na ďalší deň. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej,“ doplnil HaZZ.
Hasičský a záchranný zbor na sociálnych sieťach predtým informoval, že prvej polovici jeho tímu sa v pondelok nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýždňové zemetrasenie.
„Chodili sme po rôznych troskách rôznych budov, kde sme sa snažili nájsť živé osoby, o ktorých miestni tvrdili, že by sa tu mohli nachádzať. Žiaľ, doteraz, je zhruba 13.00 h miestneho času, sa nám nepodarilo nájsť žiadnu živú osobu, čiže nasleduje striedanie služieb,“ uviedol zástupca záchranárov vo videozázname na Facebooku zverejnenom v utorok.
Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov.
„Naši záchranári opäť prehľadávali viaceré zrútené budovy, kam ich nasmerovali miestni obyvatelia aj záchranné zložky. Po preverení viacerých hlásení vrátane miest, kde miestni obyvatelia predpokladali prítomnosť živých osôb, sa žiaľ preživších nepodarilo nájsť,“ napísal HaZZ na Facebooku.
Záchranári celý deň pracovali v mimoriadne náročných podmienkach - v horúčave a v nestabilných troskách budov. „Po niekoľkých hodinách intenzívneho nasadenia sa vrátili na základňu, aby si oddýchli a pripravili sa na ďalší deň. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej,“ doplnil HaZZ.
Hasičský a záchranný zbor na sociálnych sieťach predtým informoval, že prvej polovici jeho tímu sa v pondelok nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýždňové zemetrasenie.
„Chodili sme po rôznych troskách rôznych budov, kde sme sa snažili nájsť živé osoby, o ktorých miestni tvrdili, že by sa tu mohli nachádzať. Žiaľ, doteraz, je zhruba 13.00 h miestneho času, sa nám nepodarilo nájsť žiadnu živú osobu, čiže nasleduje striedanie služieb,“ uviedol zástupca záchranárov vo videozázname na Facebooku zverejnenom v utorok.
Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov.