Slovenskí žiaci postúpili do finále v programe riešení pre budúcnosť

Bratislava 5. apríla (TASR) – Žiaci z viacerých slovenských škôl so svojimi inovatívnymi nápadmi postúpili do finále v programe riešení pre budúcnosť Solve for Tomorrow. TASR o tom informovali zástupcovia vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorá je partnerom programu.



Tento ročník programu sa zameriaval na inovácie pre udržateľnú budúcnosť. "Zo 70 prihlásených nápadov sme vybrali desať najlepších, ktoré dostali šancu na realizáciu s pomocou mentorov. Tí naše stredoškolské tímy pripravia na finálnu prezentáciu pred odbornou porotou," vysvetlili zástupcovia. Finále sa uskutoční 18. apríla v Prahe.



Do desiatky najlepších sa dostali žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch, Strednej odbornej školy techniky a služieb v Leviciach, Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach a Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave.



Medzi finálové projekty patria napríklad aplikácia, ktorá sleduje kvalitu ovzdušia, aplikácia nahrádzajúca papierové účtenky, riešenie pre recykláciu jednorazových e-cigariet, výroba ekologických cestných stĺpikov (pätníkov) z použitých PET fliaš, aplikácia proti plytvaniu potravinami alebo vzdelávacia aplikácia pre mládež.