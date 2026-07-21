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Slovenskí žiaci si zo finále RoboCup priniesli tituly majstrov sveta
RoboCup je prestížna celosvetová súťaž, na ktorej sa zúčastňuje približne až 300 tímov. My sme súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je záchranársky robot.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenskí stredoškoláci si zo svetového finále RoboCup v Južnej Kórei priniesli dva tituly majstrov sveta. Stoja za robotom Štvorcom, ktorého naprogramovali. Tím tvorili Jakub Lazorčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Informovali o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
„RoboCup je prestížna celosvetová súťaž, na ktorej sa zúčastňuje približne až 300 tímov. My sme súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je záchranársky robot. Jeho úlohou je, aby mohol byť nasadený do nejakej neznámej, napríklad zrúcanej budovy, aby ju preskúmal a našiel zranené obete,“ priblížili pre TASR.
Ako podotkli, každý člen tímu mal na starosti určitú oblasť. Prvou bola mapovanie robota - tam je najdôležitejšia presnosť dát, od ktorej sa odvíja, ako sa robot bude pohybovať a rozhodovať ďalej. Ďalší člen zastrešoval detekciu značiek z kamier, ktoré v neznámom priestore reprezentovali zranené obete. Treťou úlohou bol pohyb robota tak, aby čo najpresnejšie prešiel na naplánovanú trasu. Úlohou posledného člena bolo z vytvorenej mapy vytvoriť tú najoptimálnejšiu cestu v neznámom prostredí.
Súťaž RoboCup je platformou pre mladých inovátorov. Jej víziou je vyvinúť robota, ktorý raz porazí ľudský tím vo futbale. Súťažné kategórie však reflektujú aj reálne výzvy - od záchranných misií cez logistiku a asistenciu až po umelú inteligenciu.
„RoboCup je prestížna celosvetová súťaž, na ktorej sa zúčastňuje približne až 300 tímov. My sme súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je záchranársky robot. Jeho úlohou je, aby mohol byť nasadený do nejakej neznámej, napríklad zrúcanej budovy, aby ju preskúmal a našiel zranené obete,“ priblížili pre TASR.
Ako podotkli, každý člen tímu mal na starosti určitú oblasť. Prvou bola mapovanie robota - tam je najdôležitejšia presnosť dát, od ktorej sa odvíja, ako sa robot bude pohybovať a rozhodovať ďalej. Ďalší člen zastrešoval detekciu značiek z kamier, ktoré v neznámom priestore reprezentovali zranené obete. Treťou úlohou bol pohyb robota tak, aby čo najpresnejšie prešiel na naplánovanú trasu. Úlohou posledného člena bolo z vytvorenej mapy vytvoriť tú najoptimálnejšiu cestu v neznámom prostredí.
Súťaž RoboCup je platformou pre mladých inovátorov. Jej víziou je vyvinúť robota, ktorý raz porazí ľudský tím vo futbale. Súťažné kategórie však reflektujú aj reálne výzvy - od záchranných misií cez logistiku a asistenciu až po umelú inteligenciu.