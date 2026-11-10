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Slovensko a Česko budú spoločne obstarávať špeciálnu hasičskú techniku
Spolupráca pri modernizácii techniky nadväzuje na dlhoročné partnerstvo slovenských a českých hasičov pri zásahoch, odbornej príprave a výmene skúseností.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovensko a Česko budú spoločne obstarávať špeciálnu hasičskú techniku a technické prostriedky určené na zvládanie mimoriadnych udalostí. Vyplýva to zo zmluvy o spolupráci v oblasti centralizovaného verejného obstarávania medzi Prezídiom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR. V utorok ju v Bratislave podpísali prezident HaZZ Adrian Mifkovič a generálny riaditeľ HZS ČR Martin Legner. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.
„V nasledujúcom období bude česká strana zabezpečovať verejné obstarávanie ôsmich položiek a slovenská strana piatich položiek,“ priblížili z Ministerstva vnútra (MV) SR. Pripravované obstarávania sa majú týkať napríklad zodolnených a veľkoobjemových cisternových automobilových striekačiek, zodolnených vozidiel na prepravu osôb či hasiacich robotov. Zahŕňať majú aj vybavenie na hasenie požiarov elektromobilov, zvládanie povodní a zásahov pri úniku nebezpečných látok, ako aj terénne vozidlá na prepravu osôb a materiálu a evakuačné autobusy.
Spolupráca pri modernizácii techniky nadväzuje na dlhoročné partnerstvo slovenských a českých hasičov pri zásahoch, odbornej príprave a výmene skúseností. Dôležitou súčasťou partnerstva sú pravidelné spoločné výcviky vrátane prípravy na hasenie lesných požiarov a záchranu v náročnom teréne. Oba zbory si vymieňajú skúsenosti aj v oblasti požiarnej prevencie a hasenia elektromobilov. „Podpísaná zmluva túto spoluprácu rozširuje o koordinovaný postup pri zabezpečovaní techniky pre zásahovú činnosť,“ doplnili z MV.
Podpis zmluvy medzi slovenskými a českými hasičmi bol súčasťou stretnutia ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) s jeho českým náprotivkom Lubomírom Metnarom po spoločnom rokovaní slovenskej a českej vlády v utorok v Bratislave.
„V nasledujúcom období bude česká strana zabezpečovať verejné obstarávanie ôsmich položiek a slovenská strana piatich položiek,“ priblížili z Ministerstva vnútra (MV) SR. Pripravované obstarávania sa majú týkať napríklad zodolnených a veľkoobjemových cisternových automobilových striekačiek, zodolnených vozidiel na prepravu osôb či hasiacich robotov. Zahŕňať majú aj vybavenie na hasenie požiarov elektromobilov, zvládanie povodní a zásahov pri úniku nebezpečných látok, ako aj terénne vozidlá na prepravu osôb a materiálu a evakuačné autobusy.
Spolupráca pri modernizácii techniky nadväzuje na dlhoročné partnerstvo slovenských a českých hasičov pri zásahoch, odbornej príprave a výmene skúseností. Dôležitou súčasťou partnerstva sú pravidelné spoločné výcviky vrátane prípravy na hasenie lesných požiarov a záchranu v náročnom teréne. Oba zbory si vymieňajú skúsenosti aj v oblasti požiarnej prevencie a hasenia elektromobilov. „Podpísaná zmluva túto spoluprácu rozširuje o koordinovaný postup pri zabezpečovaní techniky pre zásahovú činnosť,“ doplnili z MV.
Podpis zmluvy medzi slovenskými a českými hasičmi bol súčasťou stretnutia ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) s jeho českým náprotivkom Lubomírom Metnarom po spoločnom rokovaní slovenskej a českej vlády v utorok v Bratislave.