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Slovensko a Chorvátsko podpísali dohodu o obrannej spolupráci
Slovensko už aktuálne používa chorvátske skúsenosti a kapacity najmä pri zabezpečení špeciálnych tkanín pre nové uniformy Ozbrojených síl SR, uviedol rezort.
Autor TASR
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Záhreb 9. júna (TASR) - Ministri obrany Chorvátska a Slovenska, Ivan Anušič a Robert Kaliňák, v pondelok v Záhrebe podpísali dohodu o obrannej spolupráci, ktorej cieľom je „rozšíriť bilaterálnu spoluprácu do nových oblastí na základe spoločných záujmov, potrieb a dlhodobého partnerstva“. SR v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby, píše TASR.
„Slovensko už aktuálne používa chorvátske skúsenosti a kapacity najmä pri zabezpečení špeciálnych tkanín pre nové uniformy Ozbrojených síl SR, a plánuje to rozšíriť aj v oblasti balistickej ochrany vojakov vrátane obstarania nových prilieb,“ napísal slovenský rezort obrany v príspevku na sociálnych sieťach.
Chorvátsko má podľa ministerstva zas záujem „pripojiť sa k rámcovým zmluvám z európskeho nástroja SAFE pri nákupe munície a ďalších výrobkov nášho obranného priemyslu“.
Anušič podľa chorvátskej tlačovej agentúry HINA zdôraznil, že v časoch neistoty a geopolitických výziev má spolupráca so spriatelenými krajinami zásadný význam. Doplnil, že spolupráca obranných priemyslov oboch krajín sa rozšíri.
„Slovensko už aktuálne používa chorvátske skúsenosti a kapacity najmä pri zabezpečení špeciálnych tkanín pre nové uniformy Ozbrojených síl SR, a plánuje to rozšíriť aj v oblasti balistickej ochrany vojakov vrátane obstarania nových prilieb,“ napísal slovenský rezort obrany v príspevku na sociálnych sieťach.
Chorvátsko má podľa ministerstva zas záujem „pripojiť sa k rámcovým zmluvám z európskeho nástroja SAFE pri nákupe munície a ďalších výrobkov nášho obranného priemyslu“.
Anušič podľa chorvátskej tlačovej agentúry HINA zdôraznil, že v časoch neistoty a geopolitických výziev má spolupráca so spriatelenými krajinami zásadný význam. Doplnil, že spolupráca obranných priemyslov oboch krajín sa rozšíri.