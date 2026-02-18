< sekcia Slovensko
Slovensko a ďalšie štáty odsúdili násilie v Sudáne
Štáty v stanovisku poukázali predovšetkým na situáciu v týchto dvoch oblastiach.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 18. februára (TASR) - Európska únia, Slovenská republika a ďalších 29 štátov v stredu odsúdili násilie páchané na civilistoch v Sudáne a vyzvali strany tamojšej občianskej vojny, aby okamžite zastavili boje a rešpektovali medzinárodné humanitárne právo. V spoločnom vyhlásení iniciovanom Nemeckom zároveň upozornili, že počas konfliktu mohlo dôjsť k vojnovým zločinom alebo zločinom proti ľudskosti. Informuje o tom TASR.
V Sudáne pokračuje už takmer tri roky vojna medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), v ktorej prišli o život desaťtisíce ľudí, z domovov vyhnala 11 miliónov ďalších a spustila jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.
V uplynulom období došlo k nárastu smrtiacich dronových útokov v strednej časti Sudánu zvanej Kordofán, tvrdé boje sa zvádzajú aj v západnom regióne Darfúr, ktorú kontrolujú RSF.
Štáty v stanovisku poukázali predovšetkým na situáciu v týchto dvoch oblastiach. Len v Kordofáne podľa nich bolo v posledných mesiacoch vysídlených 100.000 ľudí, zatiaľ čo sexuálne a rodovo podmienené násilie je na dennom poriadku a šíri sa vážny hlad.
„Najdôraznejšie odsudzujeme ohavné násilie páchané na civilistoch, najmä na ženách a deťoch, ako aj všetky závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré za SR podpísal minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
K spoločnej výzve sa pripojilo Česko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a ďalšie členských krajiny EÚ, ako aj Švajčiarsko, Kanada, Británia a Nový Zéland, za Európsku úniu tak urobila eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Pripomenuli, že podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka hrozí, že násilnosti a zneužívanie páchané RSF a ich spojeneckými silami v meste al-Fášir a jeho okolí v októbri minulého roka, sa zopakujú aj v oblasti Kordofán. Türkov úrad minulý týždeň obvinil RSF z vojnových zločinov a možných zločinov proti ľudskosti.
Nedávna eskalácia útokov v Sudáne, ktoré zasiahli vysídlených ľudí, zdravotnícke zariadenia či konvoje s potravinami, mala podľa nich za následok značný počet mŕtvych a zranených civilistov. Zdôraznili, že úmyselné útoky proti humanitárnym pracovníkom a infraštruktúre môžu predstavovať vojnové zločiny, zatiaľ čo pri násilnostiach proti civilistom môže ísť aj o zločiny proti ľudskosti. Štáty vyzvali na bezodkladné a nestranné vyšetrovanie a postavenie zodpovedných osôb pred súd.
„Všetky strany musia dodržiavať medzinárodné humanitárne právo, ktoré zahŕňa povinnosť umožniť a uľahčiť rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup k potravinám, liekom a iným základným potrebám civilistom v núdzi. Civilisti vrátane humanitárneho personálu musia byť neustále chránení, najmä ženy a dievčatá, ktoré sú naďalej vystavené riziku sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Tým, ktorí utekajú, musí byť zaručený bezpečný prechod,“ dodáva vyhlásenie.
V Sudáne pokračuje už takmer tri roky vojna medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), v ktorej prišli o život desaťtisíce ľudí, z domovov vyhnala 11 miliónov ďalších a spustila jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.
V uplynulom období došlo k nárastu smrtiacich dronových útokov v strednej časti Sudánu zvanej Kordofán, tvrdé boje sa zvádzajú aj v západnom regióne Darfúr, ktorú kontrolujú RSF.
Štáty v stanovisku poukázali predovšetkým na situáciu v týchto dvoch oblastiach. Len v Kordofáne podľa nich bolo v posledných mesiacoch vysídlených 100.000 ľudí, zatiaľ čo sexuálne a rodovo podmienené násilie je na dennom poriadku a šíri sa vážny hlad.
„Najdôraznejšie odsudzujeme ohavné násilie páchané na civilistoch, najmä na ženách a deťoch, ako aj všetky závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré za SR podpísal minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
K spoločnej výzve sa pripojilo Česko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a ďalšie členských krajiny EÚ, ako aj Švajčiarsko, Kanada, Británia a Nový Zéland, za Európsku úniu tak urobila eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Pripomenuli, že podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka hrozí, že násilnosti a zneužívanie páchané RSF a ich spojeneckými silami v meste al-Fášir a jeho okolí v októbri minulého roka, sa zopakujú aj v oblasti Kordofán. Türkov úrad minulý týždeň obvinil RSF z vojnových zločinov a možných zločinov proti ľudskosti.
Nedávna eskalácia útokov v Sudáne, ktoré zasiahli vysídlených ľudí, zdravotnícke zariadenia či konvoje s potravinami, mala podľa nich za následok značný počet mŕtvych a zranených civilistov. Zdôraznili, že úmyselné útoky proti humanitárnym pracovníkom a infraštruktúre môžu predstavovať vojnové zločiny, zatiaľ čo pri násilnostiach proti civilistom môže ísť aj o zločiny proti ľudskosti. Štáty vyzvali na bezodkladné a nestranné vyšetrovanie a postavenie zodpovedných osôb pred súd.
„Všetky strany musia dodržiavať medzinárodné humanitárne právo, ktoré zahŕňa povinnosť umožniť a uľahčiť rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup k potravinám, liekom a iným základným potrebám civilistom v núdzi. Civilisti vrátane humanitárneho personálu musia byť neustále chránení, najmä ženy a dievčatá, ktoré sú naďalej vystavené riziku sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Tým, ktorí utekajú, musí byť zaručený bezpečný prechod,“ dodáva vyhlásenie.