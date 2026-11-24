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Slovensko a Grécko chcú posilniť spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni
Témou rokovania bola súčasne vzájomná podpora kandidatúr na medzinárodnej úrovni.
Autor TASR
Bratislava/Atény 23. novembra (TASR) - Slovensko a Grécko chcú pred gréckym predsedníctvom v Rade Európskej únie v roku 2027 ešte užšie koordinovať postoje v európskych otázkach a vzájomne sa podporovať aj na pôde Organizácie Spojených národov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár to vyhlásil po bilaterálnom rokovaní so šéfom gréckej diplomacie Jorgosom Gerapetritisom, ktoré sa uskutočnilo v rámci pondelkového ministerského zasadnutia skupiny Priateľov západného Balkánu v Aténach. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
„Vzťahy medzi našimi štátmi sú dynamické. Sme blízki partneri v EÚ a spojenci v Severoatlantickej aliancii a na výzvy, ktorým dnes čelíme, máme podobné názory. Grécko preto vnímame ako dôležitého partnera pri presadzovaní spoločných záujmov v Únii. Jeho predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2027 otvára nový priestor na to, aby sme náš dialóg ešte viac posilnili,“ zdôraznil Blanár.
Minister zároveň doplnil, že ako členovia skupiny Priateľov kohézie oba štáty obhajujú silnú politiku súdržnosti v rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034. SR a Grécko spája tiež členstvo v neformálnej skupine Priateľov západného Balkánu, v rámci ktorej podporujú európsku integráciu štátov regiónu. Blanár v tejto súvislosti pripomenul účasť gréckeho partnera Gerapetritisa na májovom zasadnutí Priateľov západného Balkánu v Bratislave.
Témou rokovania bola súčasne vzájomná podpora kandidatúr na medzinárodnej úrovni. Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol, že Grécko podporuje Slovensko v jeho kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029 a do Rady OSN pre ľudské práva na roky 2032 – 2034. SR pritom recipročne podporila zvolenie Grécka do Bezpečnostnej rady na obdobie 2025 – 2026 a podporí jeho kandidatúru do Rady pre ľudské práva na roky 2028 – 2030. „Grécko je v súčasnosti nestálym členom Bezpečnostnej rady, a preto máme záujem čerpať z jeho skúseností,“ priblížil Blanár.
Dôležitou súčasťou slovensko-gréckych vzťahov je aj ekonomická spolupráca, ktorá sa v posledných rokoch zintenzívnila. Vzájomná obchodná výmena medzi SR a Gréckom vlani dosiahla 665 miliónov eur, čo je o 15 percent viac ako v roku 2024. Najväčší potenciál vidia obe strany v energetike a obrannom priemysle. Pre Slovensko sú podľa šéfa zahraničných vecí SR zaujímavé nové grécke terminály na skvapalnený zemný plyn, ktoré môžu cez Vertikálny plynový koridor priniesť alternatívnu trasu dodávok plynu do strednej Európy. Konkrétne výsledky už prináša obranný priemysel, kde slovenská skupina MSM investovala 83 miliónov eur do výroby munície v gréckom Lavriu a obnovila tak prevádzku tamojšieho závodu.
Ministri sa počas rokovania venovali tiež nelegálnej migrácii, pričom sa zhodli na potrebe posilnenia ochrany vonkajších hraníc EÚ a spolupráce so štátmi pôvodu a tranzitu. V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine obe strany zdôrazňujú potrebu mierových rokovaní a diplomatické ukončenie konfliktu. Blanár gréckemu partnerovi priblížil výsledky spoločného zasadnutia vlád SR a Ukrajiny, ktoré uskutočnilo 5. novembra 2026 v Ľvove.
V rámci pracovného programu v Aténach minister navštívil taktiež Národnú knižnicu Grécka v Kultúrnom centre Nadácie Stavrosa Niarchosa a do jej fondu odovzdal prvú zbierku literárnych diel slovenských autorov. „Verím, že tento symbolický krok prispeje k intenzívnejšej kultúrnej spolupráci medzi našimi štátmi a pomôže predstaviť bohatstvo slovenskej literatúry ďalším čitateľom v zahraničí,“ informoval Blanár s tým, že kultúrne väzby Slovenska a Grécka siahajú až k cyrilo-metodskej tradícii. Na slovenských vysokých školách, najmä na lekárskych, farmaceutických a veterinárnych fakultách, zároveň študuje približne 200 gréckych študentov.
„Vzťahy medzi našimi štátmi sú dynamické. Sme blízki partneri v EÚ a spojenci v Severoatlantickej aliancii a na výzvy, ktorým dnes čelíme, máme podobné názory. Grécko preto vnímame ako dôležitého partnera pri presadzovaní spoločných záujmov v Únii. Jeho predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2027 otvára nový priestor na to, aby sme náš dialóg ešte viac posilnili,“ zdôraznil Blanár.
Minister zároveň doplnil, že ako členovia skupiny Priateľov kohézie oba štáty obhajujú silnú politiku súdržnosti v rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034. SR a Grécko spája tiež členstvo v neformálnej skupine Priateľov západného Balkánu, v rámci ktorej podporujú európsku integráciu štátov regiónu. Blanár v tejto súvislosti pripomenul účasť gréckeho partnera Gerapetritisa na májovom zasadnutí Priateľov západného Balkánu v Bratislave.
Témou rokovania bola súčasne vzájomná podpora kandidatúr na medzinárodnej úrovni. Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol, že Grécko podporuje Slovensko v jeho kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029 a do Rady OSN pre ľudské práva na roky 2032 – 2034. SR pritom recipročne podporila zvolenie Grécka do Bezpečnostnej rady na obdobie 2025 – 2026 a podporí jeho kandidatúru do Rady pre ľudské práva na roky 2028 – 2030. „Grécko je v súčasnosti nestálym členom Bezpečnostnej rady, a preto máme záujem čerpať z jeho skúseností,“ priblížil Blanár.
Dôležitou súčasťou slovensko-gréckych vzťahov je aj ekonomická spolupráca, ktorá sa v posledných rokoch zintenzívnila. Vzájomná obchodná výmena medzi SR a Gréckom vlani dosiahla 665 miliónov eur, čo je o 15 percent viac ako v roku 2024. Najväčší potenciál vidia obe strany v energetike a obrannom priemysle. Pre Slovensko sú podľa šéfa zahraničných vecí SR zaujímavé nové grécke terminály na skvapalnený zemný plyn, ktoré môžu cez Vertikálny plynový koridor priniesť alternatívnu trasu dodávok plynu do strednej Európy. Konkrétne výsledky už prináša obranný priemysel, kde slovenská skupina MSM investovala 83 miliónov eur do výroby munície v gréckom Lavriu a obnovila tak prevádzku tamojšieho závodu.
Ministri sa počas rokovania venovali tiež nelegálnej migrácii, pričom sa zhodli na potrebe posilnenia ochrany vonkajších hraníc EÚ a spolupráce so štátmi pôvodu a tranzitu. V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine obe strany zdôrazňujú potrebu mierových rokovaní a diplomatické ukončenie konfliktu. Blanár gréckemu partnerovi priblížil výsledky spoločného zasadnutia vlád SR a Ukrajiny, ktoré uskutočnilo 5. novembra 2026 v Ľvove.
V rámci pracovného programu v Aténach minister navštívil taktiež Národnú knižnicu Grécka v Kultúrnom centre Nadácie Stavrosa Niarchosa a do jej fondu odovzdal prvú zbierku literárnych diel slovenských autorov. „Verím, že tento symbolický krok prispeje k intenzívnejšej kultúrnej spolupráci medzi našimi štátmi a pomôže predstaviť bohatstvo slovenskej literatúry ďalším čitateľom v zahraničí,“ informoval Blanár s tým, že kultúrne väzby Slovenska a Grécka siahajú až k cyrilo-metodskej tradícii. Na slovenských vysokých školách, najmä na lekárskych, farmaceutických a veterinárnych fakultách, zároveň študuje približne 200 gréckych študentov.