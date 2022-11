Slovenské a rakúske záchranky môžu spolupracovať pri hraniciach

Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenské a rakúske záchranky by mohli v prihraničných oblastiach spolupracovať. Vyplýva to z návrhu rámcovej zmluvy medzi krajinami o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Rezorty diplomacie a zdravotníctva návrh zmluvy predložili do medzirezortného pripomienkového konania.



"Táto rámcová zmluva určuje právny rámec pre medzinárodnú spoluprácu zmluvných strán v oblasti záchrannej zdravotnej služby, s cieľom zabezpečiť v prihraničnom území čo najlepšiu dostupnosť tejto služby pre obyvateľov obidvoch zmluvných strán," uvádza sa v dokumente. Zmluva sa má vzťahovať na prihraničné územie Bratislavského a Trnavského kraja a spolkové krajiny Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň v Rakúsku.



ZZS by bola podľa tejto zmluvy poskytovaná pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb alebo pri kritickom stave osoby. "Neodkladná zdravotná starostlivosť v mieste zásahu a preprava fyzickej osoby v ohrození života alebo zdravia do vhodného zdravotníckeho zariadenia sa bude poskytovať na základe vyhodnoteného tiesňového volania a žiadosti zmluvnej strany," ozrejmil rezort.