Slovensko a Rakúsko chcú spoločne vrátiť rieku Morava prírode

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovensko a Rakúsko spoločne pripravujú na rieke Morava viaceré projekty. Plánujú obnoviť meandre aj vzácne biotopy, ktoré sa na nej nachádzajú a chcú ju vrátiť do pôvodného "prírodného" stavu, v akom bola pred akýmikoľvek ľudskými zásahmi. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a rakúska ministerka životného prostredia Leonore Gewesslerová o tom informovali v piatok pri Pamätníku železnej opony v bratislavskom Devíne.



"V najbližších týždňoch alebo už budúci týždeň, ako verím, bude schválená vodná politika, na základe ktorej už sa s riekou Morava nebude rátať ako s dopravnou tepnou a bude sa môcť konečne vracať do svojej pôvodnej podoby," vyhlásil Budaj. Ministerke počas jej návštevy na Slovensku predstavil investície a plány, ktoré chce envirorezort dosiahnuť v rámci plánu obnovy. "Chceme do týchto lokalít spoločne vrátiť život, aký si rieka Morava a jej okolie zaslúži. Či už sú to aktivity spojené s plánmi Národného parku Podunajsko alebo s obnovou brehov Moravy a jej pôvodných meandrov," doplnil Budaj.



"Práve na tejto rieke nás čakajú spoločné projekty. Radi by sme v rámci nich vrátili Moravu prírode, urobili z nej opäť prírodnú rieku a vrátili ju tam, kde sa nachádzala pred tým, než sa na nej začali rôzne ľudské zásahy. Už sme sprietočnili prvé moravské ramená, prvé meandre a dnes som sa dozvedela, aké ambiciózne plány má aj slovenská strana práve na tomto toku," vyhlásila Gewesslerová. Podotkla, že rieka je hranicou medzi Rakúskom a Slovenskom, na ktorej sa kedysi nachádzala železná opona, preto miesto slúžilo politickým záujmom a ochrana prírody často musela ísť bokom.



Prvé bilaterálne rokovanie ministrov životného prostredia Slovenska a Rakúska sa uskutočnilo na lodi počas plavby Dunajom z Bratislavy do Devína. Spoločne tiež navštívili moravské brehy a položili vence k pamätníku Brána slobody. Zhodli sa, že krajiny sú dobrými spolupracovníkmi na výzvy tejto doby, ako aj na starostlivosť o toto vzácne územie. "Ktoré nás, našťastie, dnes už bez železnej opony nerozdeľuje, ale spája," skonštatoval Budaj.