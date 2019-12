Slovensko bolo zvolené za člena Komisie OSN pre budovanie mieru

New York 20. decembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) na svojom zasadnutí zvolilo Slovensko a Peru za dvoch nových členov Komisie pre budovanie mieru na obdobie rokov 2020-21. TASR o tom informoval vo štvrtok Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Slovenská republika tak podľa odboru bude od 1. januára 2020 prvýkrát jedným z 31 členov Komisie, ktorej hlavným cieľom je podporovať mierové aktivity v krajinách postihnutých konfliktami a je kľúčovým podporným orgánom v širšej agende udržiavania mieru.



"Slovensko tým podčiarklo svoju dlhodobú angažovanosť v problematike budovania mieru a ďalších tém, ktoré sú s ňou úzko prepojené: mierové operácie, prevencia konfliktov a mediácia, reforma bezpečnostného sektoru (SSR), udržateľný rozvoj/Agenda 2030, právny štát, ľudské práva, a. i." uviedol tlačový odbor.



Komisia pre budovanie mieru bola zriadená 20. decembra 2005 a jej mandát vychádza z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) a VZ OSN. Komisia má spájať všetkých relevantných hráčov pri zhromažďovaní zdrojov, navrhovaní stratégií pre budovanie mieru a obnovu po konfliktoch, vrátane úsilia o obnovu a budovanie inštitúcií potrebných na zotavenie sa z konfliktov a na podporu rozvoja integrovaných stratégií s cieľom položiť základy trvalo udržateľného rozvoja.



Zároveň poskytuje odporúčania a informácie na zlepšenie koordinácie všetkých príslušných aktérov v rámci OSN aj mimo nej, rozvíja osvedčené postupy, pomáha pri poskytovaní predvídateľného financovania činností na včasné zotavenie sa z konfliktu a zabezpečuje dlhšie trvanie pozornosti, ktorú medzinárodné spoločenstvo venuje obnove po konflikte.



Komisia má 31 členov: sedem volených VZ OSN, sedem volených BR OSN a sedem volených Hospodárskou a sociálnou radou OSN (ECOSOC). Členmi sú taktiež TOP5 poskytovatelia jednotiek do misií OSN a TOP5 prispievatelia do rozpočtov OSN.