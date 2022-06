Slovensko bude od budúceho roka v Hospodárskej a sociálnej rade OSN

Bratislava/New York 10. júna (TASR) - Slovensko bolo v piatok v americkom New Yorku zvolené za člena Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC). SR bude v tomto medzinárodnom orgáne pôsobiť od 1. januára 2023 na obdobie troch rokov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR), podľa ktorého bude členstvo v ECOSOC príležitosťou potvrdiť a zintenzívniť angažovanosť Slovenska v multilaterálnej spolupráci a priamo ovplyvniť rozvojové priority OSN.



"V období hospodárskej krízy a narastajúcej potravinovej a energetickej neistoty vo svete je zvolenie Slovenska do ECOSOC príležitosťou aktívne prispievať do diskusie o udržateľnej obnove po pandémii a o úlohe medzinárodného spoločenstva pri rekonštrukcii Ukrajiny," vyhlásil minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Šéf slovenskej diplomacie zároveň potvrdil pripravenosť slovenskej diplomacie plne sa angažovať pri formovaní rozvojových programov Organizácie Spojených národov.



ECOSOC je jeden zo šiestich hlavných orgánov OSN. Slovensko v ňom pôsobilo naposledy v rokoch 2010 až 2012. Ide o 54-členný orgán OSN zameraný na ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty udržateľného rozvoja a na Agendu 2030. V súčasnosti sa ECOSOC sústreďuje aj na negatívne vplyvy vojny na Ukrajine. Hospodárska a sociálna rada taktiež zodpovedá za spoluprácu OSN s mimovládnym sektorom a s regionálnymi organizáciami.