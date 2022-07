Slovensko by malo dostať 1400 dávok vakcíny proti opičím kiahňam

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovensko by malo od Európskej komisie (EK) dostať 1400 dávok vakcíny účinnej proti opičím kiahňam. Má ísť o vakcínu Jynneos. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková.



Darovanie je podľa nej v súčasnosti v procese. "Po jeho ukončení budeme verejnosť informovať," dodala. EK organizuje spoločnú dodávku vakcín, pričom členské krajiny majú dostať podiel podľa počtu obyvateľov.



Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila minulý týždeň šírenie opičích kiahní za stav globálnej zdravotnej núdze. Od mája sa podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb zistilo viac ako 16.000 prípadov v 74 krajinách sveta. Na Slovensku sa doposiaľ potvrdili tri prípady.



Opičie kiahne sú vírusovým, zoonotickým ochorením. Inkubačný čas ochorenia je zvyčajne šesť až 16 dní, kolísať môže aj od piatich do 21 dní. Príznaky sa na začiatku podobajú chrípke. Infikované osoby pociťujú horúčku, únavu, bolesti svalov či zimnicu, neskôr sa pridá výsev.