Slovensko by malo prispieť na dvojstrannú spoluprácu asi 20 mil. eur

Bratislava 17. januára (TASR) - Slovensko by malo v roku 2022 prispieť na dvojstrannú rozvojovú spoluprácu podobnou sumou ako vlani, teda približne 20 miliónov eur. Spolupráca by sa mala zameriavať najmä na zvládnutie pandémie a jej dôsledkov. Vyplýva to z návrhu zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2022, ktorý predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Ak to bude potrebné, Slovensko je podľa rezortu pripravené pomáhať pri zvládaní pandémie aj v tomto roku. Najdôležitejšou úlohou by malo byť zabezpečenie dostupnosti vakcín v partnerských krajinách. "Slovenská republika je zástancom spravodlivej distribúcie vakcín a naďalej bude pripravená zdieľať vakcíny s partnerskými krajinami vrátane využitia mechanizmu WHO COVAX," uviedol rezort v materiáli. Zároveň by sa mala spolupráca orientovať na podporu ekonomického zotavenia partnerských krajín po odznení pandémie.



Súčasťou rozvojovej spolupráce by mali byť aj aktivity zamerané na zvyšovanie verejného povedomia o jej význame. "MZVEZ SR bude na riešení tejto výzvy spolupracovať so všetkými subjektmi z verejného, mimovládneho i súkromného sektora, ktoré sa na rozvojovej spolupráci podieľajú," uvádza sa v materiáli.



V roku 2022 by mala byť prijatá tiež Stratégia poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia. Ide o nadrezortný materiál, ktorý má stanoviť koncepčný rámec pre realizáciu zahraničnej humanitárnej pomoci.



Spoločnou snahou všetkých aktérov bude ďalšie napĺňanie vybraných cieľov a podcieľov udržateľného rozvoja, v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 až 2023, ktorú vláda SR schválila 30. januára 2019.



"Pri predpoklade stabilnej výšky multilaterálnej rozvojovej pomoci sa Slovenská republika ani v roku 2022 nepriblíži k medzinárodnému záväzku dosiahnuť podiel oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na hrubom národnom dôchodku (HND) do roku 2030 vo výške 0,33 percenta," uviedol rezort v materiáli. Slovensko by sa malo pohybovať okolo úrovne 0,13 percenta, teda na posledných priečkach spomedzi členských krajín Výboru OECD pre rozvojovú pomoc.