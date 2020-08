R. Fico: SR by nemala zasahovať do vnútorných záležitostí Bieloruska

Bratislava 19. augusta (TASR) – Slovensko by nemalo zasahovať do vnútorných záležitostí Bieloruska, uviedol to vo videu na sociálnej sieti bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD). Ako tvrdí, je potrebné nechať na Bielorusoch, aby sa rozhodli, čo si želajú.



V zahraničnej politike súčasnej vlády sa podľa Fica suverenita vytráca. "Sledujeme len slepé kopírovanie cudzích názorov. Už som odsúdil násilie proti protestujúcim v Bielorusku, tak ako som ho tvrdo kritizoval pri pohľade na ulice vo Francúzsku, Španielsku a iných vyspelých demokraciách. Do vnútorných záležitostí Bieloruska jednostrannou podporou politickej opozície by ale Matovič, Korčok a ďalší nemali zasahovať," poznamenal Fico.



"V Bielorusku vidím pokus o realizáciu modelu, ktorý sa použil na Ukrajine, ale prvky, ktorého sme videli aj na Slovensku, kde došlo k hrubému politickému zneužitiu vraždy novinára a jeho pamiatky na útok proti legitímnej vládnej moci," tvrdí predseda Smeru-SD.



Situáciu v Bielorusku podľa neho nevyriešia ani medzinárodné sankcie voči tejto krajine. "Sankcie nikdy nefungovali a len strpčujú život ľuďom a zvyšujú napätie. S Bieloruskom treba viesť normálny politický dialóg a vyjsť mu v ústrety poskytnutím medzinárodných sprostredkovateľov a nie zákazov dovozu alebo vývozu tovaru, či zákazom pohybu vybraných osôb," povedal Fico. Podľa neho vládna koalícia na Slovensku "deklasuje právny štát a demokraciu".



Vláda SR prijala v stredu stanovisko k aktuálnej situácii v Bielorusku. Slovensko bude na pôde Európskej únie podporovať rozhodnutia o cielených a reštriktívnych opatreniach voči osobám zodpovedným za násilie na občanoch Bieloruska protestujúcich proti nedodržiavaniu občianskych a ľudských práv. Rovnako sa zasadí za mobilizáciu všetkých nástrojov podpory občianskej bieloruskej spoločnosti a bude podporovať úsilie medzinárodného spoločenstva zastaviť eskaláciu napätia v Bielorusku.