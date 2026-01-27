< sekcia Slovensko
Slovensko by podľa premiéra malo odmietnuť pozvanie do Rady mieru
Existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, treba podľa neho reformovať, nie rušiť.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. januára (TASR) - Slovensko by podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) malo odmietnuť pozvanie do Rady mieru. „Nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry, o ktorých celkom všetko nevieme,“ skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii. Nesúhlasí s miliardovým členským ani rušením existujúcich medzinárodných inštitúcií. Témou sa bude zaoberať vláda na stredajšom (28. 1.) rokovaní.
„Ja si myslím, že s veľkým poďakovaním by Slovenská republika mala odmietnuť toto pozvanie a by sme sa mu nemali ďalej venovať. Napriek tomu Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré vždy volali a budú volať po mieri,“ vyhlásil premiér.
Existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, treba podľa neho reformovať, nie rušiť. „Máme ako Slovensko obrovský záujem stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028-2029 a na všetkých našich návštevách žiadame partnerov o podporu nášho členstva,“ pripomenul.
Ako uviedol, nie je si tiež istý, či má byť Rada mieru všeobecným orgánom pre viaceré prípady, alebo ide len o ad hoc inštitúciu s dočasným charakterom, ktorá sa má venovať situácii v Pásme Gazy.
Rovnako namieta členské vo výške miliardy dolárov. „Vláda Slovenskej republiky nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie,“ vyhlásil Fico.
Proti pristúpeniu SR do Rady mieru je aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Informoval, že rezort diplomacie analyzoval dosah prípadného členstva v Rade mieru na vnútroštátny právny poriadok, ale aj záväzky v medzinárodných organizáciách.
Z hľadiska záväzkov SR k OSN vidí mnohé prvky, ktoré sú pre Slovensko neprijateľné. Aj nestále členstvo by podľa neho do určitej miery znamenalo narušenie našich pravidiel, predovšetkým dodržiavania medzinárodného práva.
„Kandidujeme za nestáleho člena bezpečnostnej rady práve preto, aby sme prispeli aj ako Slovenská republika k diskusii, ktorá evidentne musí prísť, a to je reforma OSN. Pretože všetci vieme, že svet už nebude taký, ako bol doposiaľ,“ komentoval Blanár. Porušovanie medzinárodného práva v ostatných desaťročiach, predovšetkým veľmocami, podľa neho absolútne erodovalo medzinárodné právo.
Americký prezident Donald Trump predstavil Radu mieru minulý týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných sú medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť odmietli napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.
„Ja si myslím, že s veľkým poďakovaním by Slovenská republika mala odmietnuť toto pozvanie a by sme sa mu nemali ďalej venovať. Napriek tomu Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré vždy volali a budú volať po mieri,“ vyhlásil premiér.
Existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, treba podľa neho reformovať, nie rušiť. „Máme ako Slovensko obrovský záujem stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028-2029 a na všetkých našich návštevách žiadame partnerov o podporu nášho členstva,“ pripomenul.
Ako uviedol, nie je si tiež istý, či má byť Rada mieru všeobecným orgánom pre viaceré prípady, alebo ide len o ad hoc inštitúciu s dočasným charakterom, ktorá sa má venovať situácii v Pásme Gazy.
Rovnako namieta členské vo výške miliardy dolárov. „Vláda Slovenskej republiky nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie,“ vyhlásil Fico.
Proti pristúpeniu SR do Rady mieru je aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Informoval, že rezort diplomacie analyzoval dosah prípadného členstva v Rade mieru na vnútroštátny právny poriadok, ale aj záväzky v medzinárodných organizáciách.
Z hľadiska záväzkov SR k OSN vidí mnohé prvky, ktoré sú pre Slovensko neprijateľné. Aj nestále členstvo by podľa neho do určitej miery znamenalo narušenie našich pravidiel, predovšetkým dodržiavania medzinárodného práva.
„Kandidujeme za nestáleho člena bezpečnostnej rady práve preto, aby sme prispeli aj ako Slovenská republika k diskusii, ktorá evidentne musí prísť, a to je reforma OSN. Pretože všetci vieme, že svet už nebude taký, ako bol doposiaľ,“ komentoval Blanár. Porušovanie medzinárodného práva v ostatných desaťročiach, predovšetkým veľmocami, podľa neho absolútne erodovalo medzinárodné právo.
Americký prezident Donald Trump predstavil Radu mieru minulý týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných sú medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť odmietli napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.