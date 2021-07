Slovensko darovalo Česku 10.000 dávok vakcíny Moderna

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovensko darovalo Českej republike 10.000 dávok vakcíny Moderna. Vakcíny, ktoré nebudú použité na očkovanie na Slovensku, budú predané ďalším krajinám, prípadne darované. Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Doplnila, že odpredané boli aj prebytočné vakcíny Sputnik V. O ďalších krokoch v tejto oblasti bude rezort zdravotníctva informovať.



Lídri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa zaviazali do konca tohto roka zdieľať aspoň 100 miliónov dávok vakcín pre tretie krajiny v rámci iniciatívy COVAX ako tzv. tím Europe.



Podľa aktuálnych predpokladov by Európska únia v druhej polovici 2021 mala mať nadbytok vakcín, a to v prípade všetkých členských štátov. Je preto potrebné, aby si Slovenská republika, ako členský štát EÚ, plnila svoje povinnosti voči medzinárodnému spoločenstvu.