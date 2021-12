Slovensko daruje Litve demontovateľnú bariéru na ochranu hranice

Vilnius/Bratislava 9. decembra (TASR) - Slovenská republika poskytne Litve bezpečnostnú demontovateľnú bariéru, ktorá má krajine pomôcť pri ochrane vonkajších hraníc Schengenu. Dohodu o darovaní bariéry podpísal vo štvrtok vo Vilniuse minister vnútra (MV) SR Roman Mikulec (OĽANO) a jeho litovská rezortná partnerka Agné Bilotaité. Delegácie oboch krajín prileteli do Litvy po skončení zasadnutia Rady EÚ pre vnútornú politiku a spravodlivosť v Bruseli. TASR o tom informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



"Je neprijateľné, aby sa Bielorusko zahrávalo so životmi ľudí z politických dôvodov. Odovzdanie tejto bariéry potvrdzuje náš záväzok podieľať sa na boji proti hybridnému útoku, ktorý treba rázne potlačiť," vyhlásil Mikulec.



Litovsko-bieloruská hranica je podľa MV SR už od leta novou "východnou cestou", kde sa nápor nelegálnych migrantov z Bieloruska zvýšil až osemnásťnásobne. Od začiatku roka krajina zachytila na svojom území 4282 migrantov a zaznamenala takmer 40-tisíc pokusov o nelegálne prekročenie hranice z bieloruskej strany. Podľa zistení litovských a poľských bezpečnostných služieb sa v Bielorusku nachádza možno až 15-tisíc nelegálnych migrantov, pričom len promile z nich bolo deportovaných.



Litva v snahe obmedziť nelegálne prechody začala so stavbou fyzickej bariéry, ktorá by mala byť ukončená na budúci rok.



"Naša krajina stojí pri svojich partneroch z EÚ a sme pripravení pohotovo reagovať a pomôcť v rámci našich možností a kapacít," vyhlásil minister Mikulec, ktorý zároveň Litve a ostatným pobaltským krajinám vyjadril plnú podporu v boji proti hybridným hrozbách zo strany Bieloruska.



Spomínaná demontovateľná bariéra je aktuálne uskladnená v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Malackách. Je uložená v 25 lodných kontajneroch a možno ňou zabezpečiť vyše 6,6 km hranice.



Miesto a čas odovzdania budú dohodnuté neskôr, pričom náklady s tým súvisiace uhradí litovská strana, spresnil slovenský rezort vnútra.