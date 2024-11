Slovensko doručilo Kube potravinovú pomoc vo forme sušeného mlieka

Havana/Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovensko dodalo Kube humanitárnu pomoc vo forme sušeného mlieka určeného pre tamojšie deti. Príspevok SR v utorok Havane symbolicky priamo na pôde tamojšieho ministerstva potravinárskeho priemyslu odovzdal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Kube Milan Zachar, a to za účasti zástupcu Svetového potravinového programu (WFP). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR.



Kubánska vláda tento rok vzhľadom na zhoršujúcu sa dostupnosť základných potravín požiadala o pomoc, a to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva vrátane detí do sedem rokov. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár priblížil, že Slovensko poskytlo Havane na tento účel prostredníctvom WFP finančný príspevok vo výške 200-tisíc eur.



"Prostredníctvom spoločného obstarávania sa podarilo zakúpiť 40,7 ton sušeného mlieka, ktoré bolo v novembri spolu s dodávkami ďalších štátov a organizácií doručené na Kubu. Verím, že naša pomoc umožní aspoň čiastočne prispieť k zlepšeniu humanitárnych podmienok, keďže situácia na ostrove je kritická aj vplyvom nedávnych mimoriadnych prírodných katastrof," povedal Blanár.



Slovenský veľvyslanec Zachar uviedol, že pomoc SR prichádza v pravom čase, keďže Kuba momentálne čelí náročnej energetickej situácii, ktorá v kombinácii s dôsledkami nedávnych hurikánov a tiež zemetrasení na východe tejto ostrovnej krajiny ohrozuje tamojšiu dostupnosť potravín. Jeho slová potvrdil aj kubánsky minister pre potravinársky priemysel Alberto Lóbez Díaz, pričom dodal, že zo sušeného mlieka budú mať najväčší úžitok komunity, ktoré klimatické katastrofy zasiahli najviac.