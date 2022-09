Slovensko dostalo z EÚ 15,8 milióna eur v súvislosti s utečencami

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovensko dostalo 6,5 milióna eur z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a 9,3 milióna eur z Nástroja pre finančné riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI). Európska komisia rozdeľovala financie medzi členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté hromadným prílevom osôb z Ukrajiny. O núdzovú pomoc požiadalo Ministerstvo vnútra (MV) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



"Ide o verejnú podporu identifikovanú v grantovej zmluve na poskytovanie prvého prijatia pre vysídlené osoby z Ukrajiny prostredníctvom národných, lokálnych, respektíve regionálnych autorít a občianskych spoločností. Vyhodnotenie plnenia ukazovateľov bude predložené Európskej komisii formou záverečnej správy v októbri 2022," vysvetlila hovorkyňa.



Na čerpanie finančných prostriedkov bolo treba naplniť stanovené ukazovatele, napríklad celkovú kapacitu v prijímacích zariadeniach prvého kontaktu, ubytovaciu kapacitu či kapacitu v dopravných prostriedkoch od hranice do prijímacích zariadení prvého kontaktu, alebo zo zariadení prvého kontaktu do ubytovacích centier.



"Slovenská republika bola od začiatku solidárna s ľuďmi, ktorých ruská agresia vyhnala z ich domova na Ukrajine. Po viacerých návštevách to skonštatovali aj predstavitelia európskych inštitúcií priamo na východnej hranici. Som rád, že Európska únia (EÚ) ocenila našu solidaritu a vyčlenila finančné prostriedky pre krajiny, ktorých sa utečenecká kríza dotkla najviac," uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Slovenskou hranicou od vypuknutia konfliktu na Ukrajine prešlo viac ako 800.000 osôb, z toho viac ako 94.000 požiadalo o dočasné útočisko. Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s riešením migračnej krízy riešilo napríklad núdzové ubytovanie, zabezpečovalo fungovanie veľkokapacitných centier či tlačilo letáky pre jednoduchšiu komunikáciu s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou.