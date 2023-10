Slovensko iniciuje výbor k postaveniu vyšetrovateľov mimo služby

Bratislava 30. októbra (TASR) - Hnutie Slovensko chce iniciovať mimoriadny Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR k rozhodnutiu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka postaviť policajných vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov mimo služby. Avizoval to poslanec z hnutia Rastislav Krátky. Hnutie chce, aby minister rozhodnutie vysvetlil a hovorí o rozpore so zákonom.



Krátky priblížil, že na výbor chcú pozvať ministra vnútra, aby vysvetlil svoje rozhodnutie, keďže vyšetrovatelia mali v čase postavenia mimo službu štatút chráneného oznamovateľa. "Ak by tak neurobil, bola by to čierna správa, zlý signál a pľuvanec do tváre všetkým oznamovateľom korupcie, ktorých treba chrániť a nie porušovať ich práva," zdôraznil Krátky.



Kroky Šutaja Eštoka podľa poslanca možno vnímať ako odvetné. Hnutie tvrdí, že jeho rozhodnutie nemuselo byť v súlade so zákonmi, pretože minister mal postupovať v spolupráci s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Upozornilo pritom aj na možné finančné dôsledky pre štát, ak sa dokáže, že rozhodnutie nebolo v súlade so zákonmi.



Minister vnútra koncom minulého týždňa rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Právny zástupca policajtov Peter Kubina označil rozkaz ministra za neplatný. Podotkol, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na ich status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý udelený nebol.